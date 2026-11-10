Олена Тополя після розлучення заговорила про зміну псевдоніму і пояснила чому: "Прихильники "за""

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Українська співачка Олена Тополя заінтригувала зміною свого сценічного ім’я у майбутньому.

Як відомо, до 2023 року артистка випускала хіти й давала концерти як Alyosha. Проте потім почала новий розділ під своїм справжнім ім’ям та прізвищем — Олена Тополя. Проте цього року артистка пережила чимало випробувань і вважає, що проходить етап «переродження».

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Зокрема, після розлучення з колегою Тарасом Тополею та резонансного зливу її секс-відео з 23-річним хлопцем вона переусвідомила життя. Олена розповідала про внутрішні зміни, перегляд цінностей, пріоритетів й те, як стала «новою людиною» після «внутрішнього болісного пекла», яке тривало близько двох років.

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Водночас виконавиця змінила імідж і стала рудою. Та тепер, схоже, зміни можуть торкнуться й музичної кар’єри зірки. Так, Тополя не виключає можливості зміни свого псевдоніма. В інтерв’ю “Суспільне Одеса“ вона зізнається, що замислювалася над поверненням колишнього сценічного ім’я — Alyosha.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Цікаво, що раніше співачка отримувала багато закидів у свою адресу через буцімто присутню «російщину» у звучанні Alyosha. Та Олена пояснила, що це далеко не так і свого часу вона вкладала у цей псевдонім зовсім інші сенси. Тож і не бачить проблеми повернутися до нього.

«Багато прихильників були за те, щоб повернулась Alyosha. Взагалі, мій псевдонім Alyosha був створений саме англійською. Це було не просто рішення чи ім’я. Це ще означало Боже світло, світло від Бога. Тому Alyosha — це для всього світу, тому що у мене був і англомовний альбом, і далі я продовжую співати англомовні пісні. Вони у мене є. Коли закінчиться війна, дуже сподіваюсь, буде можливість записати новий англомовний альбом. Alyosha — можливо, скоро буде саме так», — розповіла знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя після секс-шантажу заявила про суд і шокувала новою знахідкою у себе вдома, яка допоможе слідству.

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