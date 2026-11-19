Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Українська співачка Олена Тополя після розлучення з музикантом Тарасом Тополею і секс-шантажу розповіла про особисте життя.

Співачка зізналася, що зараз її серце все ще вільне. Вона наголосила, що сконцентрована на роботі й усі сили викладає на гастролях, а також вдома з трьома дітьми. Тим не менш, вона не скаржиться на це. Навпаки зірка радіє можливості піднімати настрій у такі непрості часи й бути поруч з родиною.

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«У мене ні інтересу немає зараз, ні часу, ні сил на це. Я щаслива, що в мене є багато концертів. Щаслива, що у мене є багато прихильників. Щаслива, що на цих концертах ми даємо дітям можливість радіти. Ця робота великих зусиль вартує. І я, приїжджаючи додому після цього всього, виснажена. Я розумію, що, можна сказати, я з однієї роботи на іншу приїжджаю. Там відпочити не завжди виходить», — поділилася артистка в інтерв’ю blik.ua.

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Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Та все ж інтерес до зіркової холостячки не вщухає. За словами Тополі, багато чоловіків намагаються завоювати її серце й кличуть на побачення. Утім, позиція співачки залишається незмінною — станом на зараз вона не готова до стосунків, тож і не відповідає взаємністю.

«Я не хочу нікуди взагалі своїми ні думками, ні силами, ні часом. Ніхто його не заслужив, щоб я на це пішла. Окрім моїх дітей — ніхто. Є багато чоловіків, які просто штурмують вже місяцями. Мені дуже приємно, але я не готова зараз в це вкладатися своїм часом і своєю увагою. Чесно, мені зараз це не потрібно», — підсумувала Олена Тополя.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя розповіла про ремонт кваритири після «прильоту» — де зараз живе співачка з трьома дітьми й чим запаслася на зиму.

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