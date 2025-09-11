Олена Тополя після руйнування ракетою дому розповіла про відбудову житла й щомісячні витрати на це

Олена Тополя та розтрощена квартира внаслідок російського обстрілу

Реклама

Українська артистка, дружина фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі Олена Тополя, чия квартира постраждала від ракетного обстрілу наприкінці червня, розповіла про стан справ зараз.

За словами виконавиці, ремонтні роботи з відновлення житла тривають. Вдень вона навідується до квартири, яку розтрощила російська армія ударом по сусідньому будинку, та приводить все до ладу. Зокрема, вже змінила деякі меблі. Поки ж у квартирі родина не ночує з міркувань безпеки.

"Зараз ми поки що ночуємо у батьків, бо у них є гарне укриття. Але вдень проводимо час у своїй квартирі, бо відновлюємо. Вже є вікна, деякі шафи вже стоять. На кухні працює плита, піч, є раковина… Це вже нормально", — поділилася артистка в коментарі Ангеліні Пичик в Instagram.

Реклама

Квартира Тараса та Олени Тополь одразу після “прильоту” / © facebook.com/taras.topolya

Водночас Олена наголосила, що на відновлення дому йде чимало коштів. Так, після підрахунку у зірки вийшло близько 200 тис. грн. До цієї суми співачка зарахувала не лише витрати на ремонт, але й на побут з дітьми та розвиток її та чоловіка музичної кар'єри.

"Мені потрібно багато. У нас велика родина: троє дітей, які ходять до садку, школи, на заняття, і ми, два артисти, які потребують дуже багато витрат. Зараз особливо після "прильоту" є витрати на оновлення житла, тому й більше грошей йде. Це десь 200 тисяч гривень на місяць", — розповіла Олена.

Нагадаємо, нещодавно співачка Алла Пугачова чесно висловилася про виїзд з Росії під час війни та що стало останньою краплею для втечі.