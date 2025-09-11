- Дата публікації
Олена Тополя після руйнування ракетою дому розповіла про відбудову житла й щомісячні витрати на це
Родина досі оговтується після наслідків жахливого обстрілу та "прильоту", який стався у червні.
Українська артистка, дружина фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі Олена Тополя, чия квартира постраждала від ракетного обстрілу наприкінці червня, розповіла про стан справ зараз.
За словами виконавиці, ремонтні роботи з відновлення житла тривають. Вдень вона навідується до квартири, яку розтрощила російська армія ударом по сусідньому будинку, та приводить все до ладу. Зокрема, вже змінила деякі меблі. Поки ж у квартирі родина не ночує з міркувань безпеки.
"Зараз ми поки що ночуємо у батьків, бо у них є гарне укриття. Але вдень проводимо час у своїй квартирі, бо відновлюємо. Вже є вікна, деякі шафи вже стоять. На кухні працює плита, піч, є раковина… Це вже нормально", — поділилася артистка в коментарі Ангеліні Пичик в Instagram.
Водночас Олена наголосила, що на відновлення дому йде чимало коштів. Так, після підрахунку у зірки вийшло близько 200 тис. грн. До цієї суми співачка зарахувала не лише витрати на ремонт, але й на побут з дітьми та розвиток її та чоловіка музичної кар'єри.
"Мені потрібно багато. У нас велика родина: троє дітей, які ходять до садку, школи, на заняття, і ми, два артисти, які потребують дуже багато витрат. Зараз особливо після "прильоту" є витрати на оновлення житла, тому й більше грошей йде. Це десь 200 тисяч гривень на місяць", — розповіла Олена.
