Олена Тополя після секс-шантажу заявила про суд і шокувала новою знахідкою: що відомо про замовника

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Українська співачка Олена Тополя повідомила про нові обставини у справі щодо шантажу інтимними матеріалами.

Артистка заявила, що у своєму помешканні виявила ще один пристрій для прослуховування, який вона передала правоохоронцям. Також виконавиця висловилася про майбутній суд над чоловіком, якого слідство вважає безпосереднім виконавцем шантажу.

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За словами Тополі, засідання щодо виконавця має відбутися вже цього року 24 грудня. Співачка не приховує, що певною мірою співчуває йому, однак наголошує: це не скасовує відповідальності за скоєне.

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«Що стосується скандалу й кримінальної справи, то 24 грудня буде суд над виконавцем. Мені його трохи шкода, але люди мають розуміти, що за вчинком є наслідок. Це не зло, а справедливість. Кожна людина відповідає за свої слова», — розповіла Олена в інтерв’ю «Різні».

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Водночас артистка заявила, що від самого початку мала власні припущення щодо людини, яка могла організувати шантаж. Вона стверджує, що ця особа раніше мала доступ до її особистого простору. Крім того, Тополя розповіла про ще одну знахідку у власному домі: за її словами, там виявили вже другий пристрій для прослуховування.

«Я від самого початку це розуміла (хто замовник — прим. ред.). Всі прекрасно розуміють, хто це. Все, що можна було сказати з доказів, матеріалів, я вже сказала. Ця людина мала доступ до моєї машини, сигналізації. Не так давно я знайшла другу прослушку вдома. Я її одразу відвезла до прокуратури. Тривають експертизи. Не все так просто в правовому полі. Не все так легко вдається», — зізналася співачка.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Тополя також поділилася, що ознайомилася з певними психологічними особливостями поведінки людей, які можуть стояти за подібними діями, і сформувала власне уявлення про мотиви цієї історії. Водночас співачка розуміє, що домогтися обвинувального вироку щодо організатора може бути складніше, ніж щодо безпосереднього виконавця.

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«Я не можу для себе це пояснити. Але вивчивши трохи психологію цього напряму, то я розумію, що це нарцис. Прояви є різні. Але моя публічність дає мені плюс, бо де могло б бути гірше, то я одразу говоритиму. По справедливості замовник має отримати теж свій строк. Я не тримаю образ, але я за справедливість. Розумію, що можливо у мене не вийде, аби та людина отримала строк, але та людина точно отримає кару», — наголосила артистка.

Нагадаємо, на початку 2026 року Олена Тополя публічно повідомила, що невідомі намагалися отримати від неї гроші, погрожуючи поширити її секс-відео. Вони стосувалися її зустрічі з 23-річним чоловіком. Співачка відмовилася виконувати вимоги шантажистів і сама розповіла про ситуацію.

Згодом правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного. За версією слідства, він увійшов у довіру до артистки, отримав доступ до особистих матеріалів і використав їх для вимагання грошей. Нині розслідування триває й уже призначена дата суду.

Нагадаємо, нещодавно у Олени Тополі виявили проблеми зі здоров’ям. Зірка вже скасувала низку концертів.

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