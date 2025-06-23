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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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477
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Олена Тополя після влучання ракети у її квартиру вийшла на зв'язок із заявою: "Ми розбираємося"

Артистка від імені родини подякувала усім за небайдужість.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена Тополя

Олена Тополя

Співачка Олена Тополя після влучання в її квартиру балістичної ракети під час масованої ракетної атаки по Києву 23 червня зробила нову заяву.

Після пережитого жаху Олена раніше вже ділилася моторошним відео з місця трагедії, викликавши потужну хвилю співчуття в мережі. У коментарях українці та колеги по сцені пропонували допомогу та всіляко підтримували її родину. Цього разу Олена записала звернення, в якому щиро подякувала всім за теплі слова та підтримку, зауваживши, що наразі їхня сім'я справляється самостійно.

Водночас дружина Тараса Тополі на тлі пункту допомоги не стримувала емоцій і поділилася, як її потішила єдність українців у моменти горя. Артистка ще раз подякувала всім за небайдужість.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

"Хочу подякувати всім за реакцію, за те, що побачили, почули й відреагували моментально. Це дуже приємно. Я вдячна. І все добре, ми розбираємося. Якщо що, то я обов'язково до вас звернуся. Мені приємно, що вас так багато. Це ще раз доводить те, якими ми можемо бути сильними, коли ми разом", — зазначила Тополя.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя давав інтерв'ю Марічці Падалко. Його можна подивитися за цим посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла.

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