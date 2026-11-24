Олена Тополя / © facebook.com/AlyoshaOfficial

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Співачка Олена Тополя показала кумедні фото з 6-річною донькою Марією, з якою влаштувала домашню б’юті-процедуру та незвичайну творчу забаву.

Співачка поділилася сімейними кадрами в Instagram-stories. На них вона позує разом із донькою від шлюбу з фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Мама з донькою вирішили трохи відпочити та побалувати себе домашнім доглядом. Для цього вони використали звичайні кружальця огірка. Втім, на цьому їхні розваги не закінчилися. Дівчинка знайшла ще один спосіб проявити фантазію.

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Олена Тополя з донькою / © instagram.com/alyoshasinger

Для імпровізованої б’юті-процедури Олена та Марія поклали на очі шматочки огірка, влаштувавши собі невеликий домашній релакс. А згодом співачка дозволила доньці перетворити догляд на справжній творчий експеримент: дівчинка взялася розмальовувати мамині оголені ноги.

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Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя після розриву 12-річного шлюбу заговорила про залицяльників і чи ходить на побачення.

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