Олена Тополя потрапила в ДТП дорогою до студії та показалася після інциденту

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Українська співачка Олена Тополя повідомила про неприємний інцидент, який стався з нею просто дорогою на роботу.

Артистка розповіла, що кілька годин тому потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Подробиць події виконавиця розкривати не стала, однак дала зрозуміти, що все сталося, коли вона прямувала до студії на репетицію й не мала серйозних наслідків.

Через інцидент Олена була змушена суттєво змінити свої плани та приїхала із запізненням майже на дві години. Втім, попри стресову ситуацію, артистка не стала скасовувати робочі справи й усе ж дісталася студії. Судячи з оприлюднених кадрів, серйозних наслідків вдалося уникнути. Після інциденту Олена вже зустрілася з музикантом Владом Дарвіним — колеги випили кави та повернулися до роботи над майбутнім виступом.

«Я нарешті доїхала на репетицію із запізнення у дві години. У мене були трохи дорожньо-транспортні пригоди. Але репетиції ніхто не скасовував. І ми з Владом Дарвіном готуємося до виступу», — поділилася співачка.

