Олена Тополя про замовника "зливу" її інтимних відео: "Відома жінка залучена"

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Реклама

Українська співачка Олена Тополя заговорила про замовника "зливу" її інтимних відео.

Артистка в середині січня стала жертвою шантажу. Зловмисники вимагали у знаменитості кошти та погрожували поширити інтимні відео, що зняли без її відому. Олена Тополя в інтерв'ю Раміні Есхакзай говорить, що є виконавці, а є замовник. Співачка переконана, що це справа рук людей з її оточення. Ба більше, за словами зірки, вони дотичні до сфери шоубізнесу, адже інтимні відео надсилали навіть медійникам, отже мали відповідні контакти.

Олена Тополя багато деталей розкривати не може, оскільки ведеться слідство. Утім, артистка натякнула, що до цього "залучена відома в колах медіапростору жінка", але й вона "декому підпорядковується".

Реклама

Олена Тополя

"Це професіонали, які точно крутяться в шоубізнесі й мають контакти людей. Це організовано точно якимись недалекими від мене людьми. Тут не одна людина. Є один найголовніший, звісно, але виконавці – це ціла команда людей. Є дуже відома в колах медіапростору жінка, яка точно там залучена. Вона підпорядковується декому. Я не маю права нікого називати, бо не можу", - говорить співачка.

Також Олена Тополя поділилась, що й самі зловмисники у листах намагалися її заплутати, аби вона вважала, що це справа рук "іншої людини". Проте співачка переконана, що це взагалі не так. За словами виконавиці, задля "зливу" її інтимних відео витратили чималі суми коштів, а та людина на це не здатна. Коли ж Раміна уточнила, чи має на увазі Олена Тополя під словами "інша людина" її колишнього Вадима Лисицю, то вона це підтвердила.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

"Коли можна буде, я опублікую всі листи з усіма текстами, які мені надходили. Там намагалися всі мої думки про замовника перевести зовсім на іншу людину, яку я прекрасно знаю, і точно знаю, що ця людина на це не здатна. Я розумію, що вся ця комбінація коштує великих грошей. Це не одна тисяча доларів. Я розумію, що ця людина, на яку намагалися натякнути, на таку дурістику не витрачатиме стільки грошей", - додала артистка.

Нагадаємо, Олену Тополю після "зливу" до Мережі її інтимних відео почали звинувачувати в зрадах у шлюбі. Нещодавно артистка відповіла на ці закиди.