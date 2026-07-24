Від 5 тисяч доларів за виступ: Олена Тополя розсекретила суми своїх гонорарів та щомісячних витрат

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Українська співачка Олена Тополя вперше відверто розповіла, скільки заробляє на музиці, яку суму отримує за приватні виступи та які витрати має щомісяця.

Артистка не стала приховувати фінансових подробиць і поділилася цифрами, які зазвичай залишаються поза публічним простором. Вона пояснила, що прибуток музикантів далеко не завжди відповідає популярності пісень. За словами виконавиці, значну роль відіграють умови співпраці з лейблом, а також інвестиції у створення та просування релізів. Саме тому навіть успішний трек не гарантує миттєвого великого прибутку. Своїми міркуваннями співачка поділилася в інтерв’ю Аліні Доротюк.

«Я забираю близько 43 відсотків. Це непогано, але не так, як хотілось би. Все залежить від того, як піде пісня. Кожен реліз потребує величезних вкладень. І не завжди є такі ресурси», — пояснила Олена Тополя.

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Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Водночас виконавиця згадала один зі своїх найуспішніших хітів — «Хочеш», записаний разом із DIBROVA. Композиція вже набрала понад 44 мільйони прослуховувань, а прибуток від неї, як зазначила артистка, партнери ділять порівну. Відповідаючи на запитання про заробіток із цього треку, вона припустила, що її частка вже перевищила 20 тисяч доларів. Крім того, співачка вперше озвучила стартову вартість своїх корпоративних виступів і зізналася, яку суму витрачає на життя.

«Мінімум від 5 тисяч доларів. Ціна залежить від тривалості виступу, від кількості музикантів, від беклайну, від райдеру, від того, де і куди треба їхати, скільки днів там перебувати», — розсекретила артистка.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Також Олена Тополя поділилася, що навіть у місяці без надзвичайних витрат її особистий бюджет залишається чималим. За словами співачки, лише на власні базові потреби вона витрачає не менше шести тисяч доларів на місяць.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя вперше натякнула, коли почав руйнуватися її шлюб з Тарасом.

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