Олена Тополя приголомшила сумою гонорару, за який погодиться на участь в "Євробаченні"

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Українська співачка Олена Тополя заговорила про можливе повернення на «Євробачення» та чесно назвала суму, без якої не готова знову представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Артистка пригадала свою участь у «Євробаченні-2010» в Осло, де тоді виступала під сценічним ім’ям Alyosha. За словами співачки, той досвід виявився не лише емоційним, а й фінансово виснажливим. Тополя зізналася, що нині погодилася б на конкурс лише за умови повного покриття всіх витрат. Ба більше, вона вже навіть озвучила конкретну суму. Йдеться про сотні тисяч доларів. Саме стільки, каже виконавиця, свого часу витратила її команда на поїздку до Норвегії.

«За великі гроші. Я думаю, мені вистачить тієї суми, яку ми з усією нашою командою витратили тоді. Це було 450 тисяч доларів. Я розумію, що різні країни по-різному коштують, але Норвегія, Осло, — це одне із найдорожчих міст, тому отак. На менше я не згодна», — заявила Олена Тополя у передшоу «Євробачення-2026».

Співачка також дала зрозуміти, що питання грошей для неї принципове. Вона не приховує: після попередньої участі ще довго розраховувалася з боргами. Артистка переконана, що подібний досвід не хотіла б повторювати знову. Саме тому тепер розглядає можливість участі лише за наявності серйозної фінансової підтримки.

«Якщо хтось скаже, що він оплатить всі витрати, то окей, я поїду», — пояснювала виконавиця раніше.

«Євробачення-2010» відбулося в Осло. Тоді Олена Тополя виконала пісню «Sweet People» та посіла десяте місце у фіналі конкурсу. Пізніше співачка неодноразово говорила, що витрати на поїздку їй так і не компенсували, хоча публічно це обіцяли.

