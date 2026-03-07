Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Українська співачка Олена Тополя приголомшила своєю вагою після розлучення та скандального зливу її відео.

Підписники виконавиці звернули увагу, що артистка на тлі стресу помітно схудла. Тож, видання blik.ua поцікавилось в артистки, скільки вона наразі важить. Олена Тополя підтвердила, що дійсно на тлі стресу схудла. Проте виконавиця поступово нормалізовує вагу. Наразі артистка важить 46 кіло. Як зізнається знаменитість, два місяці тому ця цифра була значно меншою.

"46 кг, сьогодні (6 березня – прим. ред.) зважувалася. Це трішки більше, ніж було два місяці тому", - говорить виконавиця.

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

До слова, найменша вага виконавиці становила 41 кг. Артистка екстримально схудла восени 2023 року. Співачка втрачала вагу на тлі стресу. Поступово виконавиця її нормалізовувала. Співачка раніше зізналась, що їй комфортно у вазі 50 кіло.

Зазначимо, на початку грудня минулого року Олена та Тарас Тополі повідомили про розлучення. Вже в середині січня цього року артистка стала жертвою шантажу. Співачка не стала йти на повідці у зловмисників та звернулась до правоохоронців. Тим часом шантажисти злили інтимні відео виконавиці у Мережу. Наразі ведеться слідство, аби винні були покарані.