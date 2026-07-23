Олена Тополя різко відповіла на закиди про "замовлення" Беспалова до ТЦК: "Можу на поліграфі дати відповідь"

Олена Тополя та Богдан Беспалов

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Українська співачка Олена Тополя відповіла на закиди, що нібито вона «замовила» працівників ТЦК, аби ті мобілізували блогера Богдана Беспалова.

Такі плітки поширились через самого Беспалова, оскільки він натякав на причетність артистки. Олена Тополя в інтерв’ю Аліні Доротюк виклала свою позицію. Співачка запевнила, що такі підлості б не робила. Ба більше, артистка навіть зверталась до самого блогера, аби віч-на-віч все обговорити, однак той не погодився. Олена Тополя запевняє, що жодним чином не причетна до цієї ситуації та навіть готова довести це на детекторі брехні.

«Мені не цікавий Богдан Беспалов. Як не був цікавим, так і не є. Якщо ви думаєте, що я такої низької самооцінки, щоб такі підлості робити, ви дуже сильно помиляєтесь. Я запрошувала Богдана на співбесіду, де я не отримала ані так, ані ні. Я отримала ще купу гі*на у відповідь, яку мені передали. Я можу на поліграфі дати відповідь. Мені не треба замовляти якусь людину, яку я не бачила», — запевнила артистка.

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Олена Тополя та Богдан Беспалов

Також Олена Тополя зазначила, що жодних доказів її причетності немає, бо якби вони були, то Беспалов вже б їх надав. Артистка додала, що взагалі б хотіла бачити блогера на допиті, він де розповів би детально, звідки в нього з’явилось відео інтимного характеру з її участю. Це б, за словами знаменитості, могло б допомогти у ході справи.

«Нехай він дасть докази і тоді скаже. Але в нього їх немає і не може бути, бо це неправда, от і все. Я не хочу приділяти увагу цій людині. Я запросила його, аби пред’явив мені, я готова відповідати. Я б хотіла його побачити не в ТЦК, а щоб він на допиті дав відповіді (хто йому надіслав інтимне відео з Оленою Тополею — прим. ред.), це так. Але він там не опинився. У мене навпаки таке враження, що це організували, щоб його на допит не запросили, наприклад», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя заговорила про справжнього винного у «зливі» її інтимного відео. Артистка стверджує, що є замовник цього всього, і це готувалось протягом двох місяців.

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