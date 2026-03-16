ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
794
Час на прочитання
2 хв

Олена Тополя різко висловилася про ексчоловіка та його неоднозначну підтримку після секс-скандалу

Співачка пояснила свою гостру реакцією на Тараса Тополю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тарас і Олена Тополі

Тарас і Олена Тополі / © instagram.com/tarastopolia

Українська співачка Олена Тополя після «зливу» її інтимних відео в Мережу неоднозначного висловилася про колишнього чоловіка.

Музикант Тарас Тополя після гучного скандалу з шантажем став на захист матері його трьох дітей і зробив допис у Facebook. Тоді шанувальники розділилися на два табори. Одні вважали вчинок музиканта гідним справжнього чоловіка, а інші ж помітили, що на фото скриншотів із заявою про правопорушення він забув прибрати посилання на те саме інтимне відео за участі Олени. Таким чином зацікавлені юзери могли все переглянути. Щоправда, згодом Тарас Тополя таки видалив сумнозвісні фото.

Що ж тоді насправді сталося — проста людська необачність чи щось інше — залишається загадкою. Ще більше олії у вогонь підлила сама Олена Тополя. У коментарі «Тур зірками» вона зізналася, що той вчинок не вважає підтримкою.

«Він вважає, що він підтримав. Я вважаю інакше», — зауважила виконавиця.

Олена Тополя / © instagram.com/natalka_denisenko

Водночас Олена пояснила, чому різко реагує на ім’я свого ексчоловіка. Зірка пояснила, що вони з Тарасом — більше не родина, тож більше не розуміє сенсу його обговорювати.

«Нема як такої сім’ї, вона розвалилася. Є окремі особистості — Тарас Тополя і Олена Тополя. Тарас Тополя мене не стосується», — твердо підсумувала співачка.

Нагадаємо, Тарас і Олена Тополі оголосили про розлучення наприкінці 2025-го, не вдаючись у подробиці. Проте із судових документів стало відомо, що ж насправді стало причиною руйнування щасливого подружнього життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie