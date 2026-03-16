Олена Тополя різко висловилася про ексчоловіка та його неоднозначну підтримку після секс-скандалу
Співачка пояснила свою гостру реакцією на Тараса Тополю.
Українська співачка Олена Тополя після «зливу» її інтимних відео в Мережу неоднозначного висловилася про колишнього чоловіка.
Музикант Тарас Тополя після гучного скандалу з шантажем став на захист матері його трьох дітей і зробив допис у Facebook. Тоді шанувальники розділилися на два табори. Одні вважали вчинок музиканта гідним справжнього чоловіка, а інші ж помітили, що на фото скриншотів із заявою про правопорушення він забув прибрати посилання на те саме інтимне відео за участі Олени. Таким чином зацікавлені юзери могли все переглянути. Щоправда, згодом Тарас Тополя таки видалив сумнозвісні фото.
Що ж тоді насправді сталося — проста людська необачність чи щось інше — залишається загадкою. Ще більше олії у вогонь підлила сама Олена Тополя. У коментарі «Тур зірками» вона зізналася, що той вчинок не вважає підтримкою.
«Він вважає, що він підтримав. Я вважаю інакше», — зауважила виконавиця.
Водночас Олена пояснила, чому різко реагує на ім’я свого ексчоловіка. Зірка пояснила, що вони з Тарасом — більше не родина, тож більше не розуміє сенсу його обговорювати.
«Нема як такої сім’ї, вона розвалилася. Є окремі особистості — Тарас Тополя і Олена Тополя. Тарас Тополя мене не стосується», — твердо підсумувала співачка.
Нагадаємо, Тарас і Олена Тополі оголосили про розлучення наприкінці 2025-го, не вдаючись у подробиці. Проте із судових документів стало відомо, що ж насправді стало причиною руйнування щасливого подружнього життя.