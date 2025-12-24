Олена Тополя розкрила, як повідомила дітям про розлучення та як з ексчоловіком поділила опіку

Тарас та Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Українська співачка Олена Тополя розкрила, як із ексчоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, повідомила дітям про розлучення.

Колишнє подружжя виховує синів Романа і Марка та доньку Марійку. В інтерв'ю Марічці Падалко Олена Тополя зізналась, що дітям про розлучення батьків розповів Тарас Тополя. Співачка припускає, що колишній чоловік підібрав зручний момент. Донечка подружжя ще занадто маленька, аби все усвідомлювати, а от сини розуміють та хвилюються, а особливо старший. Артистка говорить, що зробить все можливе, аби діти не переймали їхній із колишнім чоловіком досвід.

"Хлопчики більше розуміють, переживають. Я дізналась від дітей, що тато сказав їм про розлучення. Напевно, був якийсь зручний момент. Вони переживають. Я більше переживаю за Рому, бо він найбільш усвідомлено до цього ставиться. Я б не хотіла, щоб вони переймали цей досвід у свої життя майбутні", - говорить співачка.

Реклама

Тарас та Олена Тополі з дітьми / © instagram.com/tarastopolia

Олена Тополя також додала, що діти для них із Тарасом Тополею – найважливіше. Тож, колишнє подружжя зробить все можливе, аби ті якомога легше пережили розрив батьків. Щодо опіки, то артисти дотримуються вільного формату. Окрім того, вони навіть всі разом поїдуть на відпочинок.

"Звісно, батько залишається в житті дітей. Ніхто, нікого, ні в чому не обмежує. У жодному разі! Я б цього не хотіла. У нас формат дуже вільний. Діти абсолютно вільні у своєму виборі, бажанні. Ми лише за, щоб максимально більше вони мали батьків. Ми от скоро поїдемо на канікули всі разом", - поділилась співачка.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя зізналась, чи змінюватиме прізвище після розлучення. Артистка наразі використовує його не лише в житті, але й на сцені.