Олена Тополя розкрила правду про Потапа та як поставила його на місце: "Це була жирна крапка"

Олена Тополя, Потап

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, розкрила подробиці своєї колишньої співпраці з Потапом.

Артистка відверто зізналася, що свого часу саме її творчі напрацювання ставали основою популярних пісень дуету Потапа й Насті Каменських. За словами артистки, вона тривалий час працювала фактично на ентузіазмі, прагнучи отримати більше можливостей для розвитку. Потап погоджувався, але, як виявилося, далі слів справа не йшла.

"Я працювала в студії з багатьма артистами, створюючи вокальні аранжування. Придумувала й виконувала партії. Дуже багато моєї творчості увійшло в дует Потапа й Насті. Я досить багато робила на ентузіазмі й хотіла більше можливості розвиватися. Просила про це. Льоша сказав "добре". І все, що вони могли зробити – зняти мене в кліпі на пісню "Не люби мне мозги". І ніхто нічого не зрозумів, хто співав", — розкрила Тополя в інтерв’ю проєкту "У ліжку".

Крапкою в цій історії стало рішення Олени зареєструвати авторські права на створені нею мелодії. Реакція Потапа була доволі емоційною, але саме це стало переламним моментом у кар'єрі співачки. Після того вона навчилася цінувати свою роботу ще більше.

"Я хотіла висловити протест і що я більше не буду допомагати, придумувати й записувати демки чи беки. Потім я психанула, пішла зареєструвала створені мною фрагменти мелодій. У Льоші була дуже бурхлива реакція. Я вислухала дуже багато різної інформації, після якої я сказала: "Я забираю всі права”. Чао, бамібно. Це була жирна крапка. Бо треба транслювати, що ти не безкоштовна річ, якою можна покористуватися. Я почала розуміти, що так багато створюю, але паскудно ставитися до цінності… Помилялася, коли не робила цю крапку раніше", — додала виконавиця.

Зазначимо, під час повномасштабної війни Потап обрав розвивати свою кар’єру за кордоном і неодноразово втрапляв у гучні скандали. Зокрема, заплямував репутацію виступами з російськомовним репертуаром і розвагами у компанії росіян.

