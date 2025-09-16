- Дата публікації
Олена Тополя розсекретила, як зберігає романтику у шлюбі попри щільний графік і виховання дітей
Зірка поділилася, як їй з чоловіком вдається знайти час лише для них двох.
Українська співачка Олена Тополя поділилася секретами того, як у щільному графіку та вихованні дітей їй вдається зберігати час для себе та чоловіка Тараса Тополі.
Артистка зазначила, що особливих секретів дозвілля немає. Водночас вона додала, що дуже важливим є відпочинок з коханим окремо від дітей.
“Жодних секретів немає. Ми просто залишаємо дітей у батьків і собі щось плануємо. І все”, — відверто зізналася Олена в інтерв’ю для “Люкс ФМ”.
Вона пояснила, що в їхній родині особливо цінні моменти, коли діти тимчасово перебувають у літньому таборі чи на морі. В такі періоди подружжя намагається максимально раціонально використати час удвох — від спільних прогулянок і поїздок до тихих вечорів вдома, без зайвих турбот.
“Влітку вони були на морі і в таборі, то у нас був час, який дуже раціонально провели”, — розповіла співачка.
