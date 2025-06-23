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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Олена Тополя шокувала моторошним відео, яке зняла одразу після руйнування ракетою її квартири

У ніч проти 23 червня російська ракета зруйнувала квартиру Олени та Тараса Тополь. Співачка показала відео, яке зняла у перші хвилини після прильоту.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Тополя

Олена Тополя

Українська співачка Олена Тополя показала моторошне відео, яке зняла одразу після прильоту балістичної ракети, внаслідок якого було повністю зруйновано їхню з чоловіком Тарасом Тополею квартиру.

Так, у ніч проти 23 червня російські окупанти вкотре масовано обстріляли Київ дронами-камікадзе та ракетами. На жаль, прильотів не вдалося уникнути. Балістична ракета поцілила по будинку, що розташований по сусідству з Оленою та Тарасом Тополями. Вибухова хвиля повністю зруйнувала квартиру артистів. Як ділився Тарас Тополя, вціліли лише стіни, й ті частково.

Тим часом Олена Тополя в Instagram показала моторошне відео, яке зняла одразу після прильоту. На кадрах чутко сирени, видно дим, а також загоряння. Співачка була просто шокована та від емоцій не могла промовити й слово.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Олени Тополі – лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя – давав інтерв'ю Марічці Падалко. Його можна подивитися за посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Обстріл Києва у ніч проти 23 червня – що відомо

У ніч проти 23 червня країна-агресорка Росія здійснила масований обстріл України. Противник випустив 352 дронів-камікадзе, 11 балістичних ракет та 5 крилатих. Ціллю ворога був Київ. На жаль, руйнувань не вдалося уникнути. У шести локаціях зафіксовано прямі влучання, а на 25-ти – падіння уламків. Є жертви та потерпілі серед цивільного населення.

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