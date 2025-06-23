Олена Тополя шокувала моторошним відео, яке зняла одразу після руйнування ракетою її квартири

Олена Тополя

Реклама

Українська співачка Олена Тополя показала моторошне відео, яке зняла одразу після прильоту балістичної ракети, внаслідок якого було повністю зруйновано їхню з чоловіком Тарасом Тополею квартиру.

Так, у ніч проти 23 червня російські окупанти вкотре масовано обстріляли Київ дронами-камікадзе та ракетами. На жаль, прильотів не вдалося уникнути. Балістична ракета поцілила по будинку, що розташований по сусідству з Оленою та Тарасом Тополями. Вибухова хвиля повністю зруйнувала квартиру артистів. Як ділився Тарас Тополя, вціліли лише стіни, й ті частково.

Тим часом Олена Тополя в Instagram показала моторошне відео, яке зняла одразу після прильоту. На кадрах чутко сирени, видно дим, а також загоряння. Співачка була просто шокована та від емоцій не могла промовити й слово.

Реклама

Дата публікації 09:23, 23.06.25 Кількість переглядів 63 Російська ракета зруйнувала квартиру Олени Тополі: співачка показала відео, яке зняла після прильоту

Нагадаємо, нещодавно чоловік Олени Тополі – лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя – давав інтерв'ю Марічці Падалко. Його можна подивитися за посиланням: ТАРАС ТОПОЛЯ: чорний список «Антитіл», перший секс, новий ХІТ і…Безугла

Обстріл Києва у ніч проти 23 червня – що відомо

У ніч проти 23 червня країна-агресорка Росія здійснила масований обстріл України. Противник випустив 352 дронів-камікадзе, 11 балістичних ракет та 5 крилатих. Ціллю ворога був Київ. На жаль, руйнувань не вдалося уникнути. У шести локаціях зафіксовано прямі влучання, а на 25-ти – падіння уламків. Є жертви та потерпілі серед цивільного населення.