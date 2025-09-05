ТСН у соціальних мережах

Гламур
1073
1 хв

Олена Тополя у бікіні вперше продемонструвала шрам після серйозної операції

Артистка похизувалася своїм ретритом на природі.

Віра Хмельницька
Олена Тополя

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, показала свій відпочинок у Карпатах.

У своєму Instagram зірка опублікувала кадри, на яких ніжиться на шезлонгу в мінімалістичному чорному бікіні та махровому білому халаті. Вона має задоволений вигляд. На підтвердження виконавиця зазначила, що інколи може дозволити собі такий релакс.

“Іноді треба дозволити собі релаксу”, — написала Олена в дописі.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Варто зазначити, що на фото Тополя показала також і шрам, який залишився у неї після операції, яку співачка зробила ще торік. Раніше знаменитість приховувала оперативне втручання, проте взимку 2024 року вона детальніше розповіла, чому їй довелося піти на цей крок. Річ у тому, що в Олени діагностували діастаз, за якого присутнє розходження прямих м’язів живота. Зірка розповіла, що під час процедури їй вставили спеціальну сітку, яка усунула проблему.

Прихильники одразу ж почали підтримувати свою кумирку та робити компліменти за сміливість показувати своє тіло:

  • І шрам не приховуєте, дуже сміливо! Справжня і найкраща!

  • Красуня! Справжня, без прикрас і фільтрів…

  • Олено, яка ж ви гарна!

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя вперше за тривалий час показався одразу з трьома дітьми від ексAlyosha. Музикант поділився шкільними буднями своїх синів і доньки.

