Олена Тополя у бікіні вперше продемонструвала шрам після серйозної операції

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, показала свій відпочинок у Карпатах.

У своєму Instagram зірка опублікувала кадри, на яких ніжиться на шезлонгу в мінімалістичному чорному бікіні та махровому білому халаті. Вона має задоволений вигляд. На підтвердження виконавиця зазначила, що інколи може дозволити собі такий релакс.

“Іноді треба дозволити собі релаксу”, — написала Олена в дописі.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Варто зазначити, що на фото Тополя показала також і шрам, який залишився у неї після операції, яку співачка зробила ще торік. Раніше знаменитість приховувала оперативне втручання, проте взимку 2024 року вона детальніше розповіла, чому їй довелося піти на цей крок. Річ у тому, що в Олени діагностували діастаз, за якого присутнє розходження прямих м’язів живота. Зірка розповіла, що під час процедури їй вставили спеціальну сітку, яка усунула проблему.

Прихильники одразу ж почали підтримувати свою кумирку та робити компліменти за сміливість показувати своє тіло:

І шрам не приховуєте, дуже сміливо! Справжня і найкраща!

Красуня! Справжня, без прикрас і фільтрів…

Олено, яка ж ви гарна!

