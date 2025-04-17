Олена Тополя в образі рокерки переспівала українською свій легендарний хіт "Точка на карте"

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

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Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, переспівала українською свій легендарний хіт "Точка на карте".

Артистка випустила композицію ще далекого 2012 року. Тоді пісня була російськомовною та мала назву "Точка на карте". Утім, виконавиця подарувала легендарному хіту нове дихання. Зокрема, Олена Тополя представила україномовну адаптацію пісні, яка отримала назву "Каштан". Ба більше, у трека тепер патріотичний сенс. У композиції артистка співає про емоційний зв'язок із Батьківщиною та важливість мати місце, де почуваєшся як вдома. Ба більше, трек отримав також нове звучання, адже Олена Тополя додала трішки року.

Як зізнається виконавиця, ця пісня завжди мала для неї особливе значення. Перші думки про україномовну версію з'явилися ще під час Революції Гідності.

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Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

"Зміст пісні залишився незмінним, але змінилися аранжування та стиль. "Каштан" — більш рокова й потужна версія, але з найніжнішою любов'ю до своєї країни. І саме в жанрі року я хочу продовжувати творити. Це моя мрія, яку я продовжую втілювати після довгої паузи, яку можна назвати "поп". Тепер я повертаюся до себе справжньої та первісної", — коментує Олена Тополя.

На підтримку релізу співачка представила атмосферне муд-відео, у якому постає в кардинально новому амплуа — рок-виконавиці. Це сміливий крок у її творчості, який позначає новий рок-етап в кар'єрі.

Нагадаємо, нещодавно співак MONATIK теж заспівав у новому стилі. Артист представив дуетну пісню з репером OTOY, яка отримала назву I.D.