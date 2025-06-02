Олена Тополя відреагувала на зізнання колишнього Лисиці, що вона була його коханкою, і пригрозила судом

Вадим Лисиця та Олена Тополя / © УНІАН

Реклама

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, відреагувала на скандальні зізнання колишнього бойфренда, продюсера Вадима Лисиці, що вона була його коханкою.

Так, нещодавно продюсер згадав роман із виконавицею. Лисиця заявив, що їхні стосунки почалися, коли він був одружений. Мовляв, із Оленою він зраджував дружину. Співачка не коментувала ці скандальні заяви. Однак у проєкті "Ранок у великому місті" Тополя зізналась, що її все ж таки дивує, що тема їхніх стосунків із Лисицею досі згадується, хоча й минуло чимало років від моменту розриву. Також артистка зізналась, що деякі моменти він все ж таки некоректно оприлюднив. Однак на цьому співачка припинили обговорювати цю тему.

"Мене це не ображає. Мене це дивує! Стільки років минуло – обсмоктується одна й та сама тема, що вже просто забуло-загуло. Для чого? Немає про що інше поговорити? Є багато моментів, які я вважаю, він дуже некоректно сказав, принижуючи... Я не хочу підіймати цю тему! У мене прекрасне життя, я вже давно без Вадима Лисиці", - прокоментувала артистка.

Реклама

Вадим Лисиця та Олена Тополя / © УНІАН

Журналістка проєкту поцікавилася в Олени Тополі, чи планує вона звернутися до суду, аби Лисиця не обговорював їхні стосунки в публічному просторі. Виконавиця зазначила, що для неї його зізнання були передостанньою краплею. Артистка також додала, що має адвоката, який стежить за тим, що про неї звучить в медійному просторі.

"Це була така, можливо, передостання крапля. У мене є мій адвокат, який стежить за всім, що відбувається в ЗМІ", - запевнила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя вперше розповіла про пластику грудей. Артистка зізналась, через що наважилася на хірургічне втручання.