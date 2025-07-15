Олена Тополя відверто розповіла про складнощі в шлюбі з чоловіком і як вони їх долають

Олена та Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

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Українська співачка Олена Тополя відверто розповіла про складнощі в шлюбі з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Пара вже 12 років перебуває в шлюбі. Артистка в ефірі "FM Галичина" зізнається, що їхній союз не можна назвати ідеальним. Тарас та Олена Тополі, як і багато інших сімей, зіштовхуються з суперечками та різними поглядами на життя. Співачка говорить, що в стосунках виникають складнощі, але вони разом їх долають.

"У нас не все ідеально, тому що це життя. Я не знаю такої родини, щоб не було суперечок, якихось різних поглядів на щось. Різні моменти бувають. Але ми минаємо. І ми минаємо досить складні моменти", - ділиться артистка.

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Олена та Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя говорить, що всі негаразди вони долають разом. Артисти кохають одне одного і бережуть їхній шлюб, тож йдуть на зустріч. За словами виконавиці, вони з чоловіком, попри все, хочуть бути разом, тож змінюються заради партнера та виховують себе. Співачка наголосила, що вона з коханим прагне бути щасливою і робить все для цього.

"Я можу сказати, ніхто ніколи не готується до чогось, і все це відбувається раптово, спонтанно, але ми маємо почуття, бажання бути разом. Ми кохаємо одне одного і бажаємо виправляти себе, виховувати себе, щоб залишатися разом, бути щасливими і робити одне одного щасливими", - запевнила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про кризи в шлюбі з чоловіком, музикантом Арсеном Мірзояном. Виявляється, пара була на межі розриву.