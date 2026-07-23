Олена Тополя вперше натякнула, коли почав руйнуватися її шлюб з Тарасом: "Відчула, що буде біда"

Олена і Тарас Тополі

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Українська співачка Олена Тополя натякнула, коли почав руйнуватися її шлюб із лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею та відколи вони не разом.

Артистка не може розкривати багато деталей, оскільки підписувала договорі про нерозголошення. Однак в інтерв’ю Аліні Доротюк співачка говорить, що розійшлись вона раніше, аніж про це оголосили публічно. До слова, пара повідомила про розлучення 1 грудня 2025 року. Також артистка запевнила, що на момент «прильоту» в їхню спільну з Тарасом Тополею квартиру, а це було 23 червня 2025 року, вони ще були разом.

«Я про це, на жаль, коментувати не можу, але всі люди розуміють, що не 14 січня. 1 грудня ми оголосили про те, що ми розлучаємося, 14 січня воно з’явилось в реєстрі, але ви розумієте, що навіть оголошення про розлучення не формується в один день», — запевняє співачка.

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Тарас та Олена Тополі

До речі, Олена Тополя також і натякнула, коли почав руйнуватися їхній шлюб. За словами співачки, сталося це тоді, коли вона була в США. Артистка говорить, що їй було там тяжко перебувати. Вона розглядала можливість повернення до України, однак не квапилась з цим рішенням. Врешті, виконавиця відчула, що час їхати додому, бо інакше «буде біда». Однак це вже, за словами знаменитості, від «біди» не врятувало. Аліна Доротюк уточнила, чи має вона на увазі розлучення, на що артистка не заперечила.

«Я над цим рішенням дуже довго в Америці думала і збиралась постійно, в якийсь момент це так сталося. Мені психологічно там було дуже тяжко. Я розуміла, що є захід України, Ужгород, є міста, в яких безпечно. Я не знаходила для себе пояснень, бо речі, які були цінніші для мене, вони дозволяли таке перебування на заході України. Але мої цінності не стали цінностями….Я відчула, що час повертатися, бо буде біда, ну, вона й сталась. Це просто інтуїтивно вже все було», — прокоментувала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя різко відповіла на закиди про «замовлення» блогера Богдана Беспалова до ТЦК. Артистка прокоментувала звинувачення.

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