Олена Тополя вперше після руйнування ракетою дому зізналася, хто був всередині та де вона живе зараз

Тарас і Олена Тополі, їхня зруйнована квартира

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Українська артистка, дружина фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі — Олена Тополя, яка нещодавно постраждала від ракетного обстрілу, вперше розповіла подробиці тієї трагічної ночі.

Зірка зізналася, хто саме був у квартирі в момент прильоту, що зруйнував їхнє родинне майно. За словами співачки, у квартирі перебували вона, її брат та племінник. Діти ж Олени й Тараса Тополі на той час були у бабусі в Нью-Йорку, що й врятувало їх від трагедії.

"Звісно, що в мене був шок в той момент, але він проходить. Ми живі, і це – головне. Дякувати Богу, що дітей не було вдома. Це доводить, що всі наші життя у волі творця", — розповіла зірка в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Крім втрати майна, зірку неабияк занепокоїв хейт у Мережі, який почав з’являтися після її зізнання про руйнування. Вона щиро здивувалася, як деякі люди під час війни знайшли сили понасміхатися з горя.

"Коли стаються такі жахливі речі, чомусь дуже багато негативу і хейту починається. Дуже багато хейтерів. Я не розумію просто сенсу, якого корисного результату вони чекають, проявляючи свою радість, що з кимось сталось лихо. Прикро усвідомлювати, що у такий час не відбулася переоцінка життя, як свого, так і життя твого народу", — підкреслила Олена.

Квартира Тараса і Олени Тополей / © facebook.com/taras.topolya

Наразі зіркова родина намагається адаптуватися до нових умов. Попри те, що житло сильно постраждало, Олена не втрачає надії. Співачка вже подала заявку на державну програму компенсації "єВідновлення", проте не має ілюзій щодо швидкого результату. Тож родина шукає тимчасове житло через непридатність старого.

"Ну як вам сказати… У мене два матрацики, на яких я сплю. У мене працює плита, у мене є вода. Жити можна. Я подала заявку, але, звісно, що це... Я не знаю, може, пів року, рік треба чекати. Але поки відновимося - я не знаю. Ми шукаємо зараз житло. На жаль, дуже складно з цим зараз", — підсумувала артистка.

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Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя показав річ, яка вціліла у ніч проти 23 червня, коли вибухова хвиля під час масованого обстрілу України знищила будинок його родини у Шевченківському районі Києва.