Олена Тополя вперше відповіла на закиди про її можливу причетність до мобілізації Беспалова

Олена Тополя, Богдан Беспалов

Українська співачка Олена Тополя відреагувала на закиди про нібито її причетність до мобілізації блогера Богдана Беспалова, який раніше загадково зник із публічного простору.

У своєму Instagram артистка різко відповіла на коментар під одним із дописів, де юзер натякнув на її можливий вплив на ситуацію. Тополя запевнила, що не має до цього жодного стосунку, та наголосила на реаліях воєнного стану в країні.

«Я нікого не прибирала. Слава Господу. Не одного Беспалова забирають. Давайте про всіх чоловіків згадаємо. Всі здорові і спроможні можуть опинитися там. Це не я придумала, це військовий стан країни. Всім гарного дня!» — написала співачка.

До слова, сам Богдан Беспалов перестав виходити на зв’язок ще 24 січня. Згодом у його Telegram-каналі повідомили, що він «знайшовся», але тимчасово не може вести блог, де він ділився актуальними плітками шоубізу. У Мережі почали ширитися чутки про мобілізацію та можливу «допомогу» з боку артистів, про яких він раніше висловлювався в не дуже позитивному світлі.

25 березня блогер сам підтвердив службу, опублікувавши відповідне фото у військовій формі. Водночас раніше він неодноразово натякав на «конкретну людину», яка «хотіла, щоб він зник». До того ж після заяв про мобілізацію у Telegram-каналі пліткаря стали активніше говорити саме про Тополю та майже прямолінійно вказувати на її можливу участь у ситуації.