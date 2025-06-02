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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
1 хв

Олена Тополя вперше заявила про пластику грудей і шокувала причиною: "Були пухлини"

Артистка наважилася на хірургічне втручання через показання.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олена Тополя

Олена Тополя

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, розповіла про серйозні зміни у своєму житті та здоров’ї.

Так, зірка зізналася, що свого часу перенесла операцію на грудях через низку пухлин, які у неї виявили ще 2007 року. За словами Олени, лікарі спочатку пропонували постійно слідкувати за ситуацією. Але з часом артистка наважилася повністю позбутися проблеми за допомогою операції. Крім того, Alyosha заявила, що після медичного втручання їй довелося відкоригувати зону декольте з естетичних міркувань.

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

"У мене були певні пухлини та я їх прибрала, що мені було не треба. Тепер я щаслива та вільна від всіляких біопсій. Через стан здоров'я (була операція на грудях – прим. ред.) і до того ж підкореговано естетично після того, як все було порізано. Це була історія, яка тягнулася ще від 2007 року. Воно ставало гірше певною мірою. Я розуміла, що можна було регулярно за цим слідкувати, але мене це обтяжувало. Бо ці думки постійні й при гормональних стрибках це відчувається. Я хотіла від цього звільнитися – я це зробила", - приголомшила Олена Тополя в коментарі проєкту "Люкс ФМ".

Нагадаємо, раніше акторка Катерина Вишнева вперше розсекретила свою страшну недугу, від якої страждає вже 14 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
453
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