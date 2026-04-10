Олена Тополя видала нові подробиці "зливу" її інтимного відео з 23-річним і хто причетний: "Буде шок"

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Реклама

Українська співачка Олена Тополя розкрила нові подробиці гучного скандалу з розповсюдженням її інтимного відео.

У коментарі ведучій Катерині Осадчій в Instagram артистка зізналася, що за цим стоїть не випадковість, а заздалегідь продумана схема з кількома учасниками. За словами співачки, ключову роль у цій історії відіграє «публічна людина», ім’я якої вона поки не розголошує. Водночас виконавці діяли не самі — йдеться про цілу групу, де кожен мав свою роль.

Артистка наголошує: всі деталі вона зможе оприлюднити лише після завершення слідства та судового процесу. Але вже зараз зірка натякає — правда стане несподіванкою для багатьох.

Реклама

Олена Тополя

«Знаю, хто це зробив. Це достатньо публічна людина. Як мінімум першою реакцією буде шок, глибоке розчарування в тій людині. Різна була мета, але у них не вийшло. Я зробила так, як вони не очікували. Це все називається комбінація — він мав втертися в довіру, подарунки… Це все сплановано, він отримував за це гроші. Там не один фігурант — скажу про кожного. Зможу сказати ім’я, коли відбудеться суд. Зараз ще триває досудове розслідування», — поділилася Олена.

Що відомо про злив інтимних відео Олени Тополі й шантаж

Інцидент стався в ніч проти 19 січня, коли відео інтимного характеру з Оленою Тополею почали масово розсилати блогерам і представникам медіа. Згодом виконавиця заявила, що стала жертвою шантажу — від неї вимагали гроші за нерозповсюдження матеріалів.

Втім, співачка не пішла на умови зловмисників і звернулася до правоохоронців, надавши справі публічного розголосу. У межах розслідування правоохоронці вже затримали ймовірного підозрюваного — ним виявився 23-річний киянин. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Реклама

Справу досі розслідують, а Олена Тополя раніше вже натякала, що до скандалу може бути «залучена відома жінка». Очікується, що після суду артистка розкриє всі імена, які стоять за цією історією.