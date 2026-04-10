Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
884
Час на прочитання
2 хв

Олена Тополя видала нові подробиці "зливу" її інтимного відео з 23-річним і хто причетний: "Буде шок"

Співачка розповіла про наслідки спланованої схеми.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена Тополя

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Українська співачка Олена Тополя розкрила нові подробиці гучного скандалу з розповсюдженням її інтимного відео.

У коментарі ведучій Катерині Осадчій в Instagram артистка зізналася, що за цим стоїть не випадковість, а заздалегідь продумана схема з кількома учасниками. За словами співачки, ключову роль у цій історії відіграє «публічна людина», ім’я якої вона поки не розголошує. Водночас виконавці діяли не самі — йдеться про цілу групу, де кожен мав свою роль.

Артистка наголошує: всі деталі вона зможе оприлюднити лише після завершення слідства та судового процесу. Але вже зараз зірка натякає — правда стане несподіванкою для багатьох.

Олена Тополя

Олена Тополя

«Знаю, хто це зробив. Це достатньо публічна людина. Як мінімум першою реакцією буде шок, глибоке розчарування в тій людині. Різна була мета, але у них не вийшло. Я зробила так, як вони не очікували. Це все називається комбінація — він мав втертися в довіру, подарунки… Це все сплановано, він отримував за це гроші. Там не один фігурант — скажу про кожного. Зможу сказати ім’я, коли відбудеться суд. Зараз ще триває досудове розслідування», — поділилася Олена.

Що відомо про злив інтимних відео Олени Тополі й шантаж

Інцидент стався в ніч проти 19 січня, коли відео інтимного характеру з Оленою Тополею почали масово розсилати блогерам і представникам медіа. Згодом виконавиця заявила, що стала жертвою шантажу — від неї вимагали гроші за нерозповсюдження матеріалів.

Втім, співачка не пішла на умови зловмисників і звернулася до правоохоронців, надавши справі публічного розголосу. У межах розслідування правоохоронці вже затримали ймовірного підозрюваного — ним виявився 23-річний киянин. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Справу досі розслідують, а Олена Тополя раніше вже натякала, що до скандалу може бути «залучена відома жінка». Очікується, що після суду артистка розкриє всі імена, які стоять за цією історією.

Дата публікації
Кількість переглядів
884
Наступна публікація

