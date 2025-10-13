Олена Тополя випадково засвітила оголені груди й втрапила у конфуз: її зірковий чоловік відреагував

Олена й Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя вперше прокоментувала нещодавній конфуз.

Так, на початку жовтня виконавиця презентувала нову пісню «Обеззброєна» і зняла кліп. Проте одразу з виходом відео у Мережі почалися масові обговорення конфузу Олени. Зокрема, йдеться про один з кадрів кліпу, коли під час руху співачки піджак, одягнений на голе тіло, дещо зміщується, повністю оголюючи одну з грудей.

Тополя зізнається, що на етапі монтажу не помітила цього та дала дозвіл режисерові публікувати кліп на офіційних платформах. У результаті після численних обговорень артистка спочатку зніяковіла й не виходила на зв’язок, але зараз говорить, що вже змирилася з конфузом.

«Я цього не помітила. І коли мені почали надсилати скриншоти, то я зрозуміла, що кліп вже залитий на YouTube. Але це не було заплановано. Можливо, це було заплановано режисером, який сам і монтував. Просто він як зазвичай робить все в останній момент, але я однаково знімаю з ним кожен раз. І я швидко передивилася і сказала, що класно, заливаємо. І не побачила», — розповіла Олена в коментарі «Люкс ФМ».

Олена Тополя оголила груди в кліпі

Тим часом чоловік артистки, соліст гурту «Антитіла» Тарас Тополя вже також відреагував на конфуз. За словами Олени, він не робив з цього проблеми та навпаки підбадьорив її своїм поширенням кліпу у себе в сторіз.

«Ні, він підтримав у сторіз, за що йому цьомка», — додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя показала квартиру, яку понівечив ворожий удар, і розкрила, де вона була в момент обстрілу.