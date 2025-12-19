Олена Тополя висловилась про переламний момент у розлученні і в яких стосунках з ексчоловіком зараз

Олена та Тарас Тополі / © instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя висловилася про переламний момент у розлученні з колишнім чоловіком, лідером гурту “Антитіла” Тарасом Тополею, та в яких стосунках вони перебувають після розриву.

На початку грудня артисти приголомшили новиною, що вирішили далі рухатися окремо. Вони вже навіть подали заяву до суду на розлучення. Олена Тополя в ефірі “Сніданку з 1+1” прокоментувала розрив із Тарасом Тополею. На запитання, як вона може описати свій стан після розлучення, артистка запевнила, що “відчуває вдячність”: “Напевно, одне слово — це вдячна. Усім за все”.

Також ведучі поцікавилися, що стало переламним моментом у рішенні розлучитися. Співачка уникнула прямої відповіді, проте додала, що все сталося саме так, як і повинно було. Також Олена запевнила, що вони з Тарасом продовжують підтримувати зв’язок і робитимуть все можливе, щоб їхні діти легко пережили розрив батьків.

Олена та Тарас Тополі з дітьми / © instagram.com/tarastopolia

“Думаю, що стається так, як має статися. От я не можу й не хочу коментувати. Ми все написали, все сказали, ми з дітками разом. Тобто ми як батьки нікуди не поділися — ми максимально стараємося комунікувати. У нас і відпочинок разом буде”, — підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя вперше після розлучення з’явився на публіці разом із синами. Артист із дітьми відвідав прем’єру фільму “Аватар: Вогонь і попіл”.