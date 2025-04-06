Олена Тополя висловилася про скандали Потапа під час війни: "В оточенні можуть вправити мозок"

Олена Тополя та Потап

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Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, висловилася про скандали продюсера та репера Потапа.

Виконавець під час повномасштабної війни живе за кордоном та не повертається до України. Окрім того, виконавець встиг вже неодноразово потрапити в різні скандали. Олена Тополя в інтерв’ю Oboz.ua говорить, що не має права оцінювати поведінку інших людей, адже кожен обирає свій шлях. Співачка переконана, що на це є близькі, які в разі потреби повинні “вправити мозок”. Сама ж Олена Тополя за життям та вчинками Потапа не стежить та не цікавиться, що з ним відбувається.

“Я не знаю, що відбувається з ним. І не цікавлюся, тому що кожен обирає свій шлях. Сили, совість чи безсовісність щось говорити чи робити. Я не вправі оцінювати інших людей, бо я — не вони. Вони дорослі, які мають в оточенні таких самих дорослих особистостей — їхніх близьких, які можуть вправити мозок, якщо треба. А як не можуть, то вибачте, але у мене є моє життя, я виключно ним хочу займатися”, — запевнила виконавиця.

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Потап

Зазначимо, Потап від початку війни неодноразово потрапляв у скандали. Найбільше його критикують через те, що він проживає за кордоном та не повертається до України. Утім, є низка й інших вчинків, через які репер зіштовхувався з хейтом: випущена пісня “Волонтер”, відпочинок у Дубаї з росіянами, російськомовні концерти та інтерв’ю журналістові з РФ Юрію Дудю.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя розповіла про свій виступ на “Євробаченні-2010”. Артистка розкрила суму боргів, які потім виплачувала, та назвала ім’я політикині, які її підставила.