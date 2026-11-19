Олена Тополя, Вадим Лисиця

Реклама

Українська співачка Олена Тополя відверто висловилася про стосунки з колишнім коханим і продюсером Вадимом Лисицею і чи можливе відновлення їхньої творчої співпраці.

Приводом для розмови став нещодавній коментар Лисиці, у якому він підтримав співачку на тлі скандалу зі зливом її інтимного відео. Продюсер зазначив, що знає, хто може стояти за цим, однак водночас дав зрозуміти, що повертатися до спільної роботи не планує. Серед причин він назвав відсутність необхідної творчої енергетики.

Реклама

В інтерв’ю OBOZ.UA Олена підтвердила, що Вадим знає про непрості події, які відбувалися в її житті, та розуміє, через що їй довелося пройти. Співачка зізналася, що цінує його підтримку й готова відповісти взаємністю, якщо колишньому обранцеві знадобиться допомога.

Реклама

«Мені здається, він говорив про те, що підтримує мене. Він знає, що насправді відбувалося в моєму житті. Через що я пройшла і що пережила — теж знає. І я дуже вдячна йому за цю підтримку та розуміння. Я точно знаю: якщо звернуся до нього по допомогу, він не відмовить. І так само він може розраховувати на мене», — пояснила артистка.

Вадим Лисиця й Олена Тополя / © УНІАН

Водночас про повернення до спільних музичних проєктів наразі не йдеться. Тополя наголосила, що за роки після розставання їхні професійні шляхи розійшлися, однак це не завадило зберегти нормальне спілкування.

Тож колишні партнери вже залишили позаду складні емоції та змогли переосмислити пережите. Тепер їх об’єднує передусім взаємна повага й готовність підтримати одне одного у складних обставинах.

«Зараз ми не співпрацюємо. Але ми залишилися в нормальних стосунках крізь роки. Вже вщухли емоції, минули непрості події, багато чого переосмислилося. Чимало чого тепер бачиться ясніше і зрозуміліше. Ми обоє знаємо, що в складній ситуації можемо покластися одне на одного. Я знаю, до кого можу звернутися, якщо буде потрібно. І він так само», — додала Олена.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя після розлучення з Тарасом Тополею заговорила про зміну псевдоніму і пояснила чому.

Новини партнерів