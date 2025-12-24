ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1977
Час на прочитання
1 хв

Олена Тополя заговорила про нові стосунки і чи можливе возз'єднання з ексчоловіком після розриву

Також артистка відповіла, чи можливе возз'єднання з Тарасом Тополею.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена і Тарас Тополі

Олена і Тарас Тополі

Українська співачка Олена Тополя висловилась про нові стосунки після розлучення з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Пара оголосила про розрив на початку грудня. Наразі триває процес розірвання їхнього шлюбу. В інтерв'ю Марічці Падалко виконавиця зізнається, що, виявляється, чоловіки вже почали проявляти до неї знаки уваги. Проте сама ж співачка до нових стосунків наразі зовсім не готова, оскільки їй необхідний час після розлучення.

"Зараз точно не шукаю жодних стосунків. Певна увага вже проявляється, але мені дивно від цього, бо безтурботно це все якось відбувається в мій бік. Думаю, як так. Мені ще потрібен час", - говорить співачка.

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Також Олена Тополя висловилась і про можливе возз'єднання з чоловіком. Артистка коротко зазначила, що "не знає", тож не може дати конкретної відповіді.

Нагадаємо, раніше ексбойфренд Олени Тополі – продюсер Вадим Лисиця - зробив уїдливий коментар про її розлучення з Тарасом Тополею. Артистка вже відповіла колишньому обранцеві.

Дата публікації
Кількість переглядів
1977
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie