Олена Тополя заговорила про нові стосунки і чи можливе возз'єднання з ексчоловіком після розриву

Олена і Тарас Тополі

Українська співачка Олена Тополя висловилась про нові стосунки після розлучення з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Пара оголосила про розрив на початку грудня. Наразі триває процес розірвання їхнього шлюбу. В інтерв'ю Марічці Падалко виконавиця зізнається, що, виявляється, чоловіки вже почали проявляти до неї знаки уваги. Проте сама ж співачка до нових стосунків наразі зовсім не готова, оскільки їй необхідний час після розлучення.

"Зараз точно не шукаю жодних стосунків. Певна увага вже проявляється, але мені дивно від цього, бо безтурботно це все якось відбувається в мій бік. Думаю, як так. Мені ще потрібен час", - говорить співачка.

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Також Олена Тополя висловилась і про можливе возз'єднання з чоловіком. Артистка коротко зазначила, що "не знає", тож не може дати конкретної відповіді.

