ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1384
Час на прочитання
1 хв

Олена Тополя заговорила про нові стосунки після розлучення з чоловіком та чи ходила на побачення

Артистка відверто висловилась про особисте життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Тополя

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя заговорила про нові стосунки після розлучення з чоловіком, лідером гурту “Антитіла” Тарасом Тополею.

На початку грудня 2025 року артисти оголосили про розрив. Олена Тополя на проєкті ”33 запитання” говорить, що повністю не оговталася після розлучення, а досі ще в процесі. Тож наразі жодних стосунків виконавиця не шукає, а також не квапиться ходити на побачення.

“Я ще в переході десь. Зараз поки що коридор проходжу. У мене немає зараз жодних потреб. Я не хочу жодних стосунків”, — ділиться артистка.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя також запевнила, що у неї немає страху, що після розлучення вона залишиться сама. Виконавиця каже, що у неї вистачає уваги з боку чоловіків. Тож вона не бачить сенсу комусь щось доводити.

“У мене є увага чоловіків. Вона й була. Я можу сказати, що я вільніше можу спілкуватися. Немає потреби щось доводити. У мене немає страху, що я одна”, — зазначила виконавиця.

До слова, на початку грудня 2025 року Олена і Тарас Тополі оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Причину артисти так і не назвали. У колишнього подружжя є троє спільних дітей.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про зіркові розлучення 2025 року. Пропонуємо пригадати, шлюби яких знаменитостей торік добігли кінця.

Дата публікації
Кількість переглядів
1384
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie