Олена Тополя заговорила про нові стосунки після розлучення з чоловіком та чи ходила на побачення

Українська співачка Олена Тополя заговорила про нові стосунки після розлучення з чоловіком, лідером гурту “Антитіла” Тарасом Тополею.

На початку грудня 2025 року артисти оголосили про розрив. Олена Тополя на проєкті ”33 запитання” говорить, що повністю не оговталася після розлучення, а досі ще в процесі. Тож наразі жодних стосунків виконавиця не шукає, а також не квапиться ходити на побачення.

“Я ще в переході десь. Зараз поки що коридор проходжу. У мене немає зараз жодних потреб. Я не хочу жодних стосунків”, — ділиться артистка.

Олена Тополя також запевнила, що у неї немає страху, що після розлучення вона залишиться сама. Виконавиця каже, що у неї вистачає уваги з боку чоловіків. Тож вона не бачить сенсу комусь щось доводити.

“У мене є увага чоловіків. Вона й була. Я можу сказати, що я вільніше можу спілкуватися. Немає потреби щось доводити. У мене немає страху, що я одна”, — зазначила виконавиця.

До слова, на початку грудня 2025 року Олена і Тарас Тополі оголосили про розлучення після 12 років шлюбу. Причину артисти так і не назвали. У колишнього подружжя є троє спільних дітей.

