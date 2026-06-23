Олена Тополя заговорила про причини розлучення з Тарасом Тополею і що було не так в шлюбі

Олена і Тарас Тополі

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Українська співачка Олена Тополя заговорила про причини розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею.

Подружжя оголосило про розрив наприкінці 2025 року після 12 років шлюбу. Причини вони так і не озвучили. Проте Олена Тополя в інтерв’ю Womo.ua натякнула, що її не влаштовувало в стосунках. Знаменитість говорить, що багато в чому себе обмежувала. Артистка не дозволяла собі бути собою у творчості, у спілкуванні, у різних проявах. Це все змусило виконавицю вдатися до аналізу та усвідомити, чого насправді вона хоче.

«Я зрозуміла, що дуже багато чого не дозволяла собі. Не дозволяла бути собою: у творчості, у спілкуванні, у проявленні. Такі ситуації змушують тебе подивитися на життя з іншого боку і на людей, які існують у твоєму житті. Це зовсім інше усвідомлення», — поділилась артистка.

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Тарас та Олена Тополі

Олена Тополя говорить, що тепер дозволяє собі бути собою та займатися тим, що їй до душі. Разом із тим співачка вибудовує особисті кордони. Артистка також наголосила, що не піддасться впливу іншої людини та не дозволить керувати собою та своїм життям, оскільки раніше їй цього бракувало.

«Ти маєш право створювати те, що хочеш бачити у своєму житті й працювати над цим. Зростати духовно, розвиватися, ставати людиною більш тонкого відчуття, але вибудовувати свої кордони. Це якраз те, чого у мене не було раніше. І зараз змінилося щодо особистих кордонів, своїх правил і думок, які не можуть порушитися під впливом іншої людини. Довіряти собі і крокувати життям за своїм рішенням, а не за чиїмись думками», — підсумувала артистка.

Нагадаємо, на початку року Олена Тополя стикнулась із шантажем через інтимне відео з її участю. Артистка нещодавно розкрила, як на неї вплинув цей інцидент та як вона змінилась.

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