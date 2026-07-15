Олена Тополя заговорила про справжнього винного у "зливі" її інтимного відео: "Хотіли очистити себе"

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

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Українська співачка Олена Тополя заговорила про справжнього винного у «зливі» відео інтимного характеру за її участі.

Артистка зараз не може розголошувати всіх деталей. Проте незабаром завершується досудове розслідування її справи, після чого відбудеться суд. Виконавиця на YouTube-каналі «Насправді Show» говорить, що слідство ведеться не так, як їй би цього хотілося. За словами артистки, справа затягується. Проте співачка наголосила — якщо їй будуть перешкоджати, то вона все видасть у публічний простір.

«Скоро завершується досудове розслідування, далі справа йде в суд. Там є багато питань з мого боку як потерпілої, бо мені не все подобається, як справа йде. Я розумію причини, чому і як може затягуватися справа. Але я дуже сподіваюся. Якщо станеться так, що мені будуть перешкоджати, я просто скажу все сама», — запевнила артистка.

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Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя говорить, що були замовники «зливу» її інтимного відео. До цього нібито готувались декілька місяців, а вже потім реалізували. Виконавиця говорить, що є один головний замовник, а допомагала йому команда людей. Що ж стосується причин, то таким чином, за словами співачки, «хотіли певною міроюі очистити себе». Ба більше, Олена Тополя говорить, що винні у «зливі» відео навіть їй писали з пропозиціями допомогти.

«Вони писали мені, що якщо потрібна наша допомога, ми можемо допомогти. Але наскільки має бути лицемірство — опуститися до того, щоб усвідомлено робити такі речі. Це ж планувалось за декілька місяців до того, як це все реалізовувалось… Але вони прорахувались. Вони не очікували, що я так відреагую. Я зрозуміла, звідки ноги ростуть. Це ті люди, які роками маніпулювали в своїх інтересах. Там є одна головна людина, а далі вони хотіли зробити так, щоб певною мірою очистити себе», — говорить співачка.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Також Олена Тополя зізналась, як цей скандал вплинув на її життя. Зокрема, репутацію артистки намагались зіпсувати. Сама ж виконавиця говорить, що не зробила нічого поганого. Це саме проти неї був скоєний злочин, і зараз вона хоче, аби всі винні та причетні були покарані.

«Мене засоромили на всю країну. Є дуже багато моментів, які вплинули на мою репутацію, на сприйняття мене як жінки, мами, співачки, нормальної людини, яка нічого поганого нікому не зробила, жодних законів не порушила, розгульного способу життя не вела, коли була в шлюбі. Все це так перевернули, як вигідно тим, хто намагається знищити мене репутаційно, фінансово, і різні напрямки», — підсумувала співачка.

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Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя зізналась, як змінилась після гучного шантажу з секс-відео. Артистка усвідомила одну помилку, якої припускалась раніше.

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