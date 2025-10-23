Олена Тополя заговорила про зміну професії та розсекретила своє незвичайне хобі

Олена Тополя

Українська співачка Олена Тополя розповіла, що останнім часом все частіше замислюється над тим, аби спробувати себе у новій сфері.

Артистка зізналася, що якби не музика, вона все одно обрала б творчість, але в іншій формі. Зокрема, співачка зізналася, що захоплюється дизайном одягу та створенням посуду, і вже робить перші кроки в цих напрямках.

"У мене є багато талантів. Насправді я можу стати дизайнером одягу — у мене вже є декілька ескізів. Я багато малювала, але вже визначилася з напрямком. Коли матиму трохи більше часу й можливостей, то почну. Ще у мене була ідея створювати посуд — неординарна, але дуже хочу колись це реалізувати", — поділилася Олена на радіо Maximum.

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Співачка додала, що вже має збірку ескізів для майбутнього бренду одягу. А ідею з посудом виконавиця назвала "особливою мрією", яку неодмінно втілить, коли настане час. У коментарях фани підтримали артистку, зазначивши, що в будь-якій справі вона зможе реалізувати себе та свій талант.

