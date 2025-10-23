- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 579
- Час на прочитання
- 1 хв
Олена Тополя заговорила про зміну професії та розсекретила своє незвичайне хобі
Виконавиця здивувала шанувальників раніше небаченими талантами.
Українська співачка Олена Тополя розповіла, що останнім часом все частіше замислюється над тим, аби спробувати себе у новій сфері.
Артистка зізналася, що якби не музика, вона все одно обрала б творчість, але в іншій формі. Зокрема, співачка зізналася, що захоплюється дизайном одягу та створенням посуду, і вже робить перші кроки в цих напрямках.
"У мене є багато талантів. Насправді я можу стати дизайнером одягу — у мене вже є декілька ескізів. Я багато малювала, але вже визначилася з напрямком. Коли матиму трохи більше часу й можливостей, то почну. Ще у мене була ідея створювати посуд — неординарна, але дуже хочу колись це реалізувати", — поділилася Олена на радіо Maximum.
Співачка додала, що вже має збірку ескізів для майбутнього бренду одягу. А ідею з посудом виконавиця назвала "особливою мрією", яку неодмінно втілить, коли настане час. У коментарях фани підтримали артистку, зазначивши, що в будь-якій справі вона зможе реалізувати себе та свій талант.
