Гламур

Гламур
579
1 хв

Олена Тополя заговорила про зміну професії та розсекретила своє незвичайне хобі

Виконавиця здивувала шанувальників раніше небаченими талантами.

Автор публікації
Злата Ковтун
Олена Тополя

Олена Тополя

Українська співачка Олена Тополя розповіла, що останнім часом все частіше замислюється над тим, аби спробувати себе у новій сфері.

Артистка зізналася, що якби не музика, вона все одно обрала б творчість, але в іншій формі. Зокрема, співачка зізналася, що захоплюється дизайном одягу та створенням посуду, і вже робить перші кроки в цих напрямках.

"У мене є багато талантів. Насправді я можу стати дизайнером одягу — у мене вже є декілька ескізів. Я багато малювала, але вже визначилася з напрямком. Коли матиму трохи більше часу й можливостей, то почну. Ще у мене була ідея створювати посуд — неординарна, але дуже хочу колись це реалізувати", — поділилася Олена на радіо Maximum.

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Співачка додала, що вже має збірку ескізів для майбутнього бренду одягу. А ідею з посудом виконавиця назвала "особливою мрією", яку неодмінно втілить, коли настане час. У коментарях фани підтримали артистку, зазначивши, що в будь-якій справі вона зможе реалізувати себе та свій талант.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя опинилася в курйозній ситуації — у своєму новому кліпі вона випадково засвітила оголені груди. Зірка зізналася, що не одразу помітила цей момент, допоки фанати не звернули на нього увагу. Згодом на ситуацію відреагував і її чоловік, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

579
