Олена Тополя заявила про відмову у видачі їй візи США: "Я дуже цьому рада"

Олена Тополя

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Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, поділилася подробицями отримання візи США.

Артистка заявила, що хотіла поновити документ для можливих поїздок до родичів до Америки. Цю процедуру Олена вже проходила, тому всі етапи виконала правильно. Утім, результат був невтішним — посольство США відмовило їй у візі. За словами співачки, "у неї ніколи такого ще не було".

"Дозвіл на перебування в США в мене був відкритий до 25 грудня минулого року. Я поїхала в посольство до Польщі, бо наше не працює. Всі документи заповнила ідеально, бо не вперше цим займаюся, мене щось запитували на співбесіді, я відповідала. Але дозвіл не дали. Я хотіла поновити візу не через те, що мала якісь конкретні плани, а так, на всякий випадок. Та й тому, що родичі наші там. Але, бачите, в посольстві не поставили дозвіл в мій паспорт", - розповіла зірка в інтерв'ю oboz.ua.

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Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Проте Олена не засмутилася. Артистка пояснює, що й так має доволі змішані почуття до цієї країни: "Америка, чесно кажучи… Я нічого не маю проти тамтешніх людей, але, відверто зізнаюся: не люблю її. От чомусь у мене таке відчуття до двох країн – Росії і США. Ще з дитинства, і нічого з роками не міняється. Напевно, відчули з мого боку нуль ентузіазму з приводу цієї візи. Не видали нову – і я дуже цьому рада".

Нагадаємо, нещодавно продюсер Ігор Кондратюк звинуватив актора Дмитра Ярошенка у втечі за кордон. Артист вже відповів, як насправді склалася його доля та де він зараз.