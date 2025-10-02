Олена Тополя засвітила пишний бюст у піджаку на голе тіло й новим хітом повернула ностальгію

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Українська співачка Олена Тополя, вона ж Alyosha у минулому, випустила новий сингл "Обеззброєна" — переклад свого відомого хіта, який отримав друге дихання та зазвучав як абсолютно нова історія.

Композиція стала інтимною поп-роковою сповіддю, де любов відкриває найвразливіші сторони й водночас дарує неймовірну силу. За словами артистки, цей трек про чесність та про те, як важко залишатися собою поруч із коханою людиною.

"Ця пісня — про те, як важко бути собою поруч з іншим. Коли ти обеззброєний — лишається правда", — пояснила Олена.

Пісня звучить як емоційний діалог: від тихих інтимних рядків до вибухових приспівів, де вокал Тополі стає одночасно ніжним і потужним. Це історія не про банальну романтику, а про вразливість, яка перетворюється на силу, і про любов, що водночас оголює й рятує.

Разом із релізом співачка презентувала лірик-відео. У ньому Олена постає у новому образі, який лишень нещодавно змінила — впевненому, сексуальному та відвертому. Виконавиця змінила декілька образів і засвітила свої принади у піджаку на голе тіло й обтислих сукнях.