- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 91
- Час на прочитання
- 2 хв
Олена Тополя здивувала сумою виплат, яку отримала від держави на ремонт квартири після "прильоту"
Квартира Олени та Тараса Тополь постраждала влітку 2025 року. Колишнє подружжя вже зробило там ремонт та отримало відшкодування.
Українська співачка Олена Тополя розкрила суму, яку отримала від держави на ремонт квартири, що постраждала від ракетного «прильоту».
Йдеться про житло, в якому артистка мешкала з колишнім чоловіком Тарасом Тополею та дітьми. Загалом, квартира зазнала серйозних пошкоджень у червні 2025 року під час обстрілу Києва. Артистка на проєкті "Ранкова кава" зізнається, що вже відремонтувала житло. Загалом, на відновлення оселі виконавиця витратила близько двох мільйонів гривень, з яких держава відшкодувала 209 тисяч гривень.
«Нам виплатили 209 тисяч гривень… А близько 2 мільйонів гривень пішло на ремонт. Вони дають гроші, якщо пошкоджені стіни, якісь фундаментальні речі, рами дверні, віконні. Ось це відшкодували. Ми в свою чергу вже поставили броньовані вікна, броньовані двері…», — говорить артистка.
Олена Тополя також зізналась, як після «прильоту» по її квартирі в неї змінилось ставлення до повітряних тривог. Артистка ділиться, що тепер не нехтує безпекою. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, що вона разом із дітьми ховається в коридорі. Якщо ж є загроза саме ракетного обстрілу, то сімейство спускається у підземний паркінг.
«Моє ставлення, звичайно, змінилося. Ми в загальному коридорі теж поставили броньовані двері. Коли я бачу, що це ракетна атака, ми спускаємося в паркінг…», — говорить артистка.
Нагадаємо, нещодавно країна-агресорка Росія масовано атакувала Київ. Відома блогерка Юліана Гнатишин показувала своє понівечене житло, яке зазнало пошкоджень внаслідок обстрілу.