Олена Тополя здивувала сумою виплат, яку отримала від держави на ремонт квартири після "прильоту"

Олена Тополя

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Українська співачка Олена Тополя розкрила суму, яку отримала від держави на ремонт квартири, що постраждала від ракетного «прильоту».

Йдеться про житло, в якому артистка мешкала з колишнім чоловіком Тарасом Тополею та дітьми. Загалом, квартира зазнала серйозних пошкоджень у червні 2025 року під час обстрілу Києва. Артистка на проєкті "Ранкова кава" зізнається, що вже відремонтувала житло. Загалом, на відновлення оселі виконавиця витратила близько двох мільйонів гривень, з яких держава відшкодувала 209 тисяч гривень.

«Нам виплатили 209 тисяч гривень… А близько 2 мільйонів гривень пішло на ремонт. Вони дають гроші, якщо пошкоджені стіни, якісь фундаментальні речі, рами дверні, віконні. Ось це відшкодували. Ми в свою чергу вже поставили броньовані вікна, броньовані двері…», — говорить артистка.

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Саме такий вигляд мала квартира Олени Тополі після обстрілу / © facebook.com/taras.topolya

Олена Тополя також зізналась, як після «прильоту» по її квартирі в неї змінилось ставлення до повітряних тривог. Артистка ділиться, що тепер не нехтує безпекою. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, що вона разом із дітьми ховається в коридорі. Якщо ж є загроза саме ракетного обстрілу, то сімейство спускається у підземний паркінг.

«Моє ставлення, звичайно, змінилося. Ми в загальному коридорі теж поставили броньовані двері. Коли я бачу, що це ракетна атака, ми спускаємося в паркінг…», — говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно країна-агресорка Росія масовано атакувала Київ. Відома блогерка Юліана Гнатишин показувала своє понівечене житло, яке зазнало пошкоджень внаслідок обстрілу.

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