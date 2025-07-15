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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
542
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Олена Тополя зі сльозами на очах розповіла про рідних в окупації: "Там дуже страшно"

Олена Тополя родом із Запоріжжя. В артистки в області нині живуть рідні, які опинилися в окупації.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Тополя

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя розповіла про рідних, які живуть в окупації.

Виконавиця сама родом із Запоріжжя. На жаль, частина області нині перебуває під окупацією. Артистка в ефірі "FM Галичина" зізнається, що її рідним доводиться жити в таких реаліях. Виконавиця ділиться, що вони наразі підтримують зв'язок. Зокрема, сімейство розповідає одне одному, що відбувається в їхньому житті.

"У мене в Запоріжжі родичі. У мене не тільки в Запоріжжі самому, а й в області, яка частково в окупації. Там лишилися рідні. Ми маємо зв'язок. Ми постійно тримаємо в курсі подій, що живі, здорові", - ділиться співачка.

Олена Тополя / © скриншот з відео

Олена Тополя / © скриншот з відео

Олена Тополя говорить, що, звичайно, її рідні чекають на звільнення та перемогу України у війні. Щоправда, артистка зізнається, що життя в окупації – це страшно. Коли знаменитість говорила про рідних, то на її очах виступили сльози.

"Чекають всі на перемогу, чекають на звільнення. Але насправді там, де атомна станція, там досить напружено зараз і дуже страшно", - говорить співачка.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя розповіла про складнощі в шлюбі з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Виконавиця зізналась, як вони долають негаразди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
542
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