Олена Тополя зізналась, чи змінюватиме прізвище після розлучення: "Довга історія переформатування"

Олена Тополя відмовилась від сценічного ім'я та почала виступати під власним. Артистка зізналась, чи змінюватиме його знову.

Олена Тополя

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя зізналась, чи змінюватиме прізвище після розлучення з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

У виконавиці раніше було сценічне ім'я Alyosha. Проте 2023 року вона від нього відмовилась. Артистка творить під власним ім'ям та прізвищем. Проте після розлучення з чоловіком постало питання, чи буде Олена й надалі Тополею. Виконавиця в інтерв'ю Марічці Падалко пояснила, що наразі не готова знову до змін. Тож, вона й надалі лишається й у житті, й на сцені Тополею.

"Поки що так (залишаюся далі Тополею – прим. ред.). У мене просто настільки довга ця історія була переформатування після Alyosha, сприйняття мене людьми, щоб вони дізналися, що я Олена Тополя. І тут знову це питання…Поки що так, я Олена Тополя", - пояснила артистка.

Олена Тополя

Олена Тополя

Виконавиця говорить, що доволі складно змінювати псевдонім. Річ у тім, що хоч вона й не сприймає себе Alyosha, проте прихильникам вона запам'яталась саме з таким сценічним іменем.

"Мені вдалося переформатуватися, але все одно люди більше пам'ятають Alyosha. У пам'яті більше яскравих спогадів відбулися тоді і під ці пісні, які були дуже популярні. Тоді я була Alyosha. У них це залишилось на все життя", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Олена Тополя заговорила про нові стосунки після розлучення. Також артистка припустила, чи можливе її возз'єднання з ексчоловіком.

