Гламур
1084
2 хв

Олена Тополя зізналась, що найтяжче було в розлученні та в якому стані перебуває зараз

Артистка також поділилась, як змінилось її ставлення до кохання.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Олена Тополя

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Українська співачка Олена Тополя зізналась, що найтяжче було в розлученні з чоловіком, лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею.

Пара оголосила про розрив на початку грудня 2025 року. Олена Тополя в інтерв'ю Viva! зізнається, що переживала тяжкі моменти саме до рішення розлучитися, а також в перші тижні після. Співачка говорить, що за відчуттями — це ніби відібрали частину її. Проте з часом артистці стало легше. Виконавиця говорить, що настав момент "визволення".

"Найскладніше завжди відбувається "до". А потім — перші тижні, коли ти фізично відчуваєш, ніби в тебе відірвали частину тіла. Визволення прийшло в момент, коли я зрозуміла, що можу дихати. Що можу бути сумною, злою, розгубленою — і це нормально", — говорить артистка.

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

До речі, після розлучення змінилось й ставлення Олени Тополі до шлюбу та кохання в цілому. Артистка говорить, що більше не вірить в кохання, що триватиме все життя. Виконавиця переконана, що можна закохатися і по-справжньому. Проте кохання для співачки — це й відпустити також.

"Я більше не вірю в одну велику любов на все життя. Я вірю в любов, яка може бути дуже справжньою — і однаково завершитися. Вірю, що кохання — це не тільки почуття, а й щоденне рішення. І що іноді найчесніше рішення — відпустити", — зізналась артистка.

Нагадаємо, Олена та Тарас Тополі вже розлучились офіційно. Нещодавно в суді розкрили, що зруйнувало 12-річний шлюб артистів.

 

