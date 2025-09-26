Олена Тополя змінила зачіску й похизувалася новим кольором волосся: який вигляд має співачка

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Реклама

Українська співачка Олена Тополя продемонструвала свою нову зачіску в соцмережах.

У своєму Instagram зірка зробила репост публікації майстрині, яка допомогла Олені кардинально змінити свій традиційний образ білявки. У новому дописі знаменитість постає з рудим кольором волосся та виразним макіяжем з акцентом на губи. Тополя одягнута у блакитний топ, картату сорочку та класичні сині джинси, а вбрання підкреслюють прикраси — великі фігурні сережки та ланцюжок з підвіскою у вигляді сонця з червоним каменем.

Олена Тополя / © instagram.com/zalina_dzugaeva_new

Співачка має дуже задоволений вигляд, що, ймовірно, означає — новий образ Олені до вподоби. Сама ж майстриня зазначила, що перевтілення зірки спеціально підготовлене для нового сольного виступу співачки.

Реклама

Прихильникам Олени дуже сподобалося нове амплуа співачки. Фани почали робити компліменти кумирці й наголошувати, що їй личить бути як зі світлим волоссям, так і з рудим.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя поділилася, що навіть за напруженого графіка вони з чоловіком завжди знаходять час для себе. Співачка переконана, що маленькі приємності та спільні ритуали допомагають підтримувати тепло й романтику в шлюбі.