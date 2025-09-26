- Дата публікації
Олена Тополя змінила зачіску й похизувалася новим кольором волосся: який вигляд має співачка
Артистка показала, як змінила звичний імідж.
Українська співачка Олена Тополя продемонструвала свою нову зачіску в соцмережах.
У своєму Instagram зірка зробила репост публікації майстрині, яка допомогла Олені кардинально змінити свій традиційний образ білявки. У новому дописі знаменитість постає з рудим кольором волосся та виразним макіяжем з акцентом на губи. Тополя одягнута у блакитний топ, картату сорочку та класичні сині джинси, а вбрання підкреслюють прикраси — великі фігурні сережки та ланцюжок з підвіскою у вигляді сонця з червоним каменем.
Співачка має дуже задоволений вигляд, що, ймовірно, означає — новий образ Олені до вподоби. Сама ж майстриня зазначила, що перевтілення зірки спеціально підготовлене для нового сольного виступу співачки.
Прихильникам Олени дуже сподобалося нове амплуа співачки. Фани почали робити компліменти кумирці й наголошувати, що їй личить бути як зі світлим волоссям, так і з рудим.
