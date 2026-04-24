Олена Тополя звернулася до фанів після зриву концертів і назвала причину масових перенесень

Олена Тополя

Співачка Олена Тополя різко змінила графік туру «Нове і найкраще» та пояснила, чому переносить концерти на осінь на тлі скандалів і хвилі гейту.

Артистка планувала масштабну подорож містами України. Утім, афіша стрімко «схудла» — замість десятків дат залишилися лише кілька. Найближчі виступи відбудуться наприкінці квітня та в травні. Решта концертів переїхали на осінь. У соцмережах під анонсами почали масово з’являтися негативні коментарі. Команда співачки фіксує падіння інтересу до квитків. Саме це стало сигналом для перегляду планів.

«Причина в тому, що під всіма постами, під всією рекламою йде величезна атака. Атака гейтерів, ботів, яка, напевно, впливає на всіх, хто заходить подивиться, що зараз відбувається в моєму творчому житті. На жаль, цей шантаж, цей скандал і ці гнилі люди, які це все розпочали і підтримують далі, вони впливають на вас», — пояснила співачка в соцмережах.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Вона наголошує: готова виходити на сцену хоч щодня, але рішення часто залежить від динаміки продажів і позиції організаторів. Тополя просить слухачів не відкладати купівлю квитків і не піддаватися тиску інформаційного шуму. За її словами, команда бачить реальну картину інтересу і змушена реагувати. Артистка підкреслює, що не створює штучних приводів для перенесень і не має наміру підводити фанів.

«Для того, аби ми бачили, що ви дійсно хочете потрапити на концерт, не залишайте покупку квитка на останній день. Тому що, коли ми бачимо, що дуже мало людей купують квитки, ми вимушені переносити концерти. Плюс організатори цих концертів чітко дали зрозуміти, що гейтерство і боти дуже сильно впливають на це. Тому надія на вас, друзі. Я готова приїхати. Не в тому справа, що я створила якісь обставини і хочу вас підставити», — звернулася вона до публіки.

Олена Тополя / © instagram.com/alyoshasinger

Тополя додає: сцена для неї — не просто робота, а давня мрія і спосіб говорити з людьми напряму. Саме тому вона розраховує повернути тур у повному обсязі восени та зустрітися з аудиторією без зайвих перешкод.

«Мені щиро шкода і прикро, що якихось концертів не відбудеться. Не відбудуться зараз, вони відбудуться восени. Я дуже сподіваюся, що до осені моє ім’я, моє життя, все що я роблю, створюю, все чим я живу, моє відкрите абсолютно життя стане для вас видним, зрозумілим. І ви не будете звертати увагу на думку інших, а будете лише прислухатися до себе і до свого серця», — підсумувала артистка.

Зазначимо, на початку року співачка заявила про шантаж інтимними матеріалами, згодом правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного. Паралельно в Мережі обговорювали коментарі блогера Богдана Беспалова і спекуляції щодо його мобілізації — Тополя ці звинувачення заперечила. Додаткову увагу привернуло й особисте: наприкінці 2025-го вона розійшлася з Тарасом Тополею, з яким має трьох дітей.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя видала нові подробиці «зливу» її інтимного відео з 23-річним і хто причетний до цього.