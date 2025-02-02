Олена Тополя приголомшила містичним випадком після смерті Скрябіна: "Відчула його присутність"

Українська співачка Олена Тополя, яка раніше мала псевдонім Alyosha, вшанувала пам'ять лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка у 10-ті роковини його смерті.

Виконавиця пригадала, як дуже болісно пережила втрату колеги. Ба більше, вперше розповіла про випадок, як написала одну зі своїх пісень під впливом вже покійного артиста. За словами Тополі, за декілька тижнів після трагічної загибелі Кузьми в ДТП вона "відчула його присутність" на студії, коли записувала пісні. Зірка каже, що тоді саме Скрябін ніби надиктовував їй один за одним рядки нової пісні, яка вийшла під назвою "Поруч".

Олена Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Хочете вірте, а хочете – ні. Але через два тижні після його смерті я стояла на студії на кухні й робила собі каву. І раптово відчула його присутність. Я просто почала чути фрази, які звучали в моїй голові, але вони не властиві мені. У спілкуванні я не використовувала певних слів, але вони просто з'являлися. Тож я швиденько взяла аркуш і ручку та почала записувати. Написала цілу пісню з трьох куплетів за п'ять хвилин з мелодією та ранжуванням в голові. Пісня "Поруч" з'явилася не просто так. Хочеться сказати велике дякую Андрію та всесвіту за те, що він подарував Україні такого творця, який буде звучати в серцях", - наголосила Олена.

Нагадаємо, нещодавно донька покійного музиканта Скрябіна Барбара Кузьменко прийшла на його могилу у 10-ті роковини смерті батька.

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