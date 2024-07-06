Олена Вінницька різко пройшлася по ексколезі з "ВІА Гри" Сєдоковій: "Абсолютно пустоголова"

Ексучасниця гурту "ВІА Гра", співачка Олена Вінницька прокоментувала поведінку колишньої колеги, киянки-зрадниці Анни Сєдокової, яка зараз працює на РФ.

Так, українська виконавиця негативно відгукнулася про Сєдокову, зазначивши, що вона геть втратила здоровий глузд. Вінницька пояснила, що путіністка звжди шукала для себе лише вигоди, тому її проросійська позиція зараз не є здивуванням.

"Я чудово знаю Сєдокову – вона абсолютно пустоголова людина. Те, що вона не має мізків, було зрозуміло після першої ж зустрічі. Її у житті завжди цікавило лише одне: отримати щось для себе. Комфортне життя, багатого чоловіка, славу – це все, що її цікавить. Мене зовсім не дивує її позиція – вона на своєму місці. Саме там, де їй належить бути. Мене здивувало б, якби ця людина різко змінила позицію", - зізналася Олена в інтерв'ю oboz.ua.

Зрадниця Анна Сєдокова / Фото: instagram.com/annasedokova

Окрім того Вінницька порівняла Сєдокову зі ще однією співачкою-зрадницею Ані Лорак. Вона зазначила, що обидві працюють на Кремль без будь-якого критичного мислення і виключно з метою наживи на геноциді українців. Артистка ще раз підкреслила, що така поведінка путіністок була для неї очевидною.

"А Сєдокова завжди такою була, як і Ані Лорак, до речі. Її так виховав продюсер Юрій Фальоса. Все, що цікавило її у житті, – це бути співачкою. Це людина без стрижня, без політичних переконань. Я просто хочу співати! І мені байдуже, де співати. Все одно, для кого співати. Для Гітлера? Будь ласка. І для Муссоліні вона би виступила. "Дайте мені спокій, я всього лише співачка", – така позиція в неї була завжди. І тому у мене також до неї немає претензій. Якою була, такою й залишилася. Їй начхати, що на її Батьківщині вбивають людей. Їй байдуже, що хтось голодує", - додала Олена.

Нагадаємо, нещодавно Олена Вінницька вперше за понад два роки вийшла на зв'язок і показала, який вигляд має. Також артистка розповіла, чим займається та де її чоловік.

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