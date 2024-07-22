Олена Вінницька шокувала, як Меладзе помстився їй за вихід з "ВІА Гри" і чому ображена на нього

Співачка Олена Вінницька розповіла, як композитор та продюсер Костянтин Меладзе помстився їй за вихід з гурту "ВІА Гра", та зізналась, чому ображена на нього.

Виконавиця протягом трьох років співпрацювала з продюсером, коли була учасницею його колективу. Однак після виходу Вінницької зі складу, Меладзе почав їй мститися. Продюсер перешкоджав сольній кар'єрі артистки і робив все можливе, аби вона не стала успішною співачкою.

Олена Вінницька / Фото: скриншот з відео

Як зізналася Олена Вінницька в інтерв'ю Славі Дьоміну, вона тримала образу на Меладзе, адже він негарно повівся. Тим не менш, виконавиці все ж таки є за що поважати його.

"Що стосується Кості – так, у мене залишились такі, дуже змішані відчуття до нього. З одного боку, в мене до нього повага і вдячність велика. Я поважаю його як композитора. З іншого боку, залишилась образа за те, що він не дуже гарно поводився. Воно вже все осіло, відійшло, не хочеться про це навіть згадувати, але десь таки маленька образа є", - поділилася артистка.

Олена Вінницька / Фото: скриншот з відео

Також виконавиця зізналась, що налагоджувати зв'язок не намагалася, адже не бачить в цьому сенсу. Окрім того, на думку артистки, Меладзе має усвідомити свої помилки і перепросити. Хоча, як говорить Вінницька, вибачення їй і не потрібні.

"Якщо ми говоримо про випадок з Меладзе, то я вважаю недоцільно навіть починати цю розмову. Я вважаю, що людина просто сама повинна дійти до чогось, зателефонувати і сказати: "Я хотів би попросити пробачення". Хоча мені його вибачення за великим рахунком не потрібні, я не хочу цих стосунків торкатися", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Олена Вінницька розповіла, як поборола кризу в стосунках із чоловіком. До слова, пара не жила разом понад два роки.

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