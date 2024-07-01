Олена Вінницька вперше за понад два роки вийшла на зв'язок: який вигляд має і чим займається

Також артистка зізналась, чим зараз займається її чоловік.
Ексучасниця гурту "ВІА Гра", співачка Олена Вінницька від початку повномасштабної війни просто зникла з інфопростору.
Однак вперше за два з половиною роки артистка нарешті вийшла на зв'язок. У програмі "Ранок Марафон" виконавиця зізналась, що просто не з'являється в публічному просторі. Тим часом весь свій час Вінницька присвятила допомозі військовим. Нині співачка займається програмою, яка спеціалізується на психологічній підтримці ветеранів, які повернулися із зони бойових дій.
"Мій фонд зробив нову програму, яка називається "Нова перспектива". Вона направлена на наших ветеранів. У нас психологічний напрямок. Тобто ми хочемо взагалі створити новий рух, якого ще немає в Україні і в світі. Ми хочемо підготувати психологів для ветеранів. Це не військовий психолог, адже він працює на фронті і його перша задача – це повернути бійця у бій. Наша мета – це допомогти ветеранам, які вже повернулися, і допомогти їм прилаштуватися до цивільного життя", - поділилася артистка.
Також Олена Вінницька розповіла й про свого чоловіка, музиканта Сергія Большого. Артистка поділилася, що її коханий служив у ТрО. Нині ж він вивозить поранених військових із зони бойових дій.
"Він у "Добробаті" був, а потім пішов до Територіальної оборони. Вже майже другий рік чоловік займається медичною допомогою – вивозить поранених", - розповіла артистка.
Нагадаємо, нещодавно соліст гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін розповів, куди зник зі сцени. Також артист розсекретив, чим зараз займається.
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