Олена Вінницька вперше за понад два роки вийшла на зв'язок: який вигляд має і чим займається

Ексучасниця гурту "ВІА Гра", співачка Олена Вінницька від початку повномасштабної війни просто зникла з інфопростору.

Однак вперше за два з половиною роки артистка нарешті вийшла на зв'язок. У програмі "Ранок Марафон" виконавиця зізналась, що просто не з'являється в публічному просторі. Тим часом весь свій час Вінницька присвятила допомозі військовим. Нині співачка займається програмою, яка спеціалізується на психологічній підтримці ветеранів, які повернулися із зони бойових дій.

Олена Вінницька / Фото: instagram.com/alena_vinnitskaya

"Мій фонд зробив нову програму, яка називається "Нова перспектива". Вона направлена на наших ветеранів. У нас психологічний напрямок. Тобто ми хочемо взагалі створити новий рух, якого ще немає в Україні і в світі. Ми хочемо підготувати психологів для ветеранів. Це не військовий психолог, адже він працює на фронті і його перша задача – це повернути бійця у бій. Наша мета – це допомогти ветеранам, які вже повернулися, і допомогти їм прилаштуватися до цивільного життя", - поділилася артистка.

Також Олена Вінницька розповіла й про свого чоловіка, музиканта Сергія Большого. Артистка поділилася, що її коханий служив у ТрО. Нині ж він вивозить поранених військових із зони бойових дій.

Олена Вінницька з чоловіком / Фото: instagram.com/alena_vinnitskaya

"Він у "Добробаті" був, а потім пішов до Територіальної оборони. Вже майже другий рік чоловік займається медичною допомогою – вивозить поранених", - розповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін розповів, куди зник зі сцени. Також артист розсекретив, чим зараз займається.

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