Олена Вінницька здивувала, чому розлучалася з чоловіком на два роки й як це вплинуло на їхній шлюб

Ексучасниця гурту "ВІА Гра", співачка Олена Вінницька, яка нещодавно розкритикувала зрадниць Лорак і Сєдокову, поділилася подробицями особистого життя.

За словами виконавиці, вони з чоловіком, музикантом Сергієм Большим знайомі ще з підліткового віку, тому через деякий час у них настала криза й їм знадобилася пауза у шлюбі, яка протривала понад два роки. Олена переконана, що цей час на відстані пішов їм на користь, адже таким чином вони мали змогу розібратися в собі. І зрештою, пара возз'єдналася завдяки спільній діяльності.

"Напевно, настав час, коли нам просто необхідно було побути окремо, бо ми дуже давно разом. Почали зустрічатися з вісімнадцяти років – ще дітьми. І я думаю, нам потрібно було розібратися в собі та своїх стосунках. Але хочу сказати, що дуже далеко ми одне від одного не віддалялися. Він дуже любить мою маму, свою тещу – і це навзаєм. А потім не забувайте, що у нас спільна справа. Концертна діяльність і звела нас знову таки разом", - розповіла Вінницька в інтерв'ю oboz.ua.

Олена Вінницька з чоловіком / Фото: прес-служба співачки

Наразі шлюб співачки стає ще міцнішим завдяки спільним соціальним проєктам з коханим. Зокрема, під час війни подружжя заснувало благодійний фонд для допомоги ветеранам.

"Скажу так: чим більше спільних проєктів у нас з'являється, тим ближче стаємо одне до одного. Зараз активно поринули в соціальну діяльність. Наш благодійний фонд зайнявся програмою психологічного відновлення та освіти ветеранів російсько-української війни", - додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна ділилася схожим досвідом. Ведуча також розлучалася з чоловіком на рік і здивувала, яка розмова стала поштовхом до такого рішення.

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