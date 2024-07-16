Олена Вінницька зізналась, як поборола кризу в стосунках із чоловіком: "2,5 роки не жили разом"

Ексучасниця гурту "ВІА Гра", співачка Олена Вінницька зізналась, як їй вдалося побороти серйозну кризу в стосунках із чоловіком, музикантом Сергієм Большим.

Свого часу в шлюбі виконавиці були негаразди. Артистка брала паузу в стосунках із чоловіком. Та, як зізнається Вінницька, ані вона, ані Большой не хотіли остаточно розлучатися. Також подружжя зблизила спільна робота. До слова, пара продовжувала спілкуватися, вони телефонували одне одному, але просто не жили разом.

Олена Вінницька з чоловіком

"Наша перерва у стосунках - це не формула для кожної пари, декому це допомагає, а хтось назавжди вирішує розійтись. Ми 2,5 роки не жили разом, спілкувались лише телефоном, однак продовжували працювати разом, можливо це допомогло, а можливо те, що ні я, ні Сергій не бачили цього фіналу", - розповіла артистка в ефірі М1.

Також Олена Вінницька потішила прихильників радісною новиною. Співачка незабаром переспіває українською один зі своїх відомих хітів. Щоправда, знаменитість поки тримає в таємниці, який саме. Однак про повноцінне повернення на сцену співачка поки не говорить. Олена Вінницька зізнається, що під час війни зосереджена на благодійному фонді.

Олена Вінницька / Фото: facebook.com/alyona.vinnitskaya

"Я не хочу робити якихось таких заяв, що я повертаюся. Зараз я працюю над благодійним фондом. Трішечки на другому плані в мене творчість. Хоча можу відкрити секрет, що одну зі своїх пісень, яку я вважаю хітом, ми зараз перекладаємо українською", - поділилася артистка.

Нагадаємо, лише нещодавно Олена Вінницька вперше за понад два роки вийшла на зв'язок. Артистка пояснила, чому зникла з публічного простору та чим зараз займається.

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