Володимир Зеленський святкує 45-річчя: перша леді ніжно привітала чоловіка і показала його усміхненим

Сьогодні, 25 січня, день народження святкує президент України Володимир Зеленський.

Однією з перших чоловіка привітала перша леді Олена Зеленська. На офіційній сторінці в Instagram Зеленська поділилася ніжним фото, на якому вони з Володимиром Олександровичем зображені усміхненими.

Під знімком перша леді залишила теплі вітальні слова: "Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: "Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять". Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров'я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!" – написала Олена Зеленська.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Зазначимо, що Олена та Володимир Зеленські разом вже 19 років. Пара познайомилася ще в шкільні роки і відтоді не розлучалася. До речі, 6 лютого перша леді також відсвяткує день народження. Олені Зеленській виповниться 45 років.

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